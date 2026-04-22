Se conoce el lugar exacto donde nacieron los homo sapiens: el dato que confirman los científicos

Durante siglos, el origen de la humanidad se dibujó con trazos imprecisos, mezclando mitos y hallazgos dispersos. Pero la ciencia fue afinando el mapa.

Hoy, un nuevo estudio logró situar con mucha más precisión el lugar donde comenzó la historia del Homo sapiens. Se trata de un punto ubicado en África, en un entorno cambiante y desafiante, donde nuestros ancestros dieron los primeros pasos hacia la expansión global.

El Programa Orígenes Humanos del Smithsonian confirma que todos los fósiles de los primeros humanos, datados entre 2 y 6 millones de años, provienen de dicho continente. Fue desde allí que nuestros ancestros emprendieron migraciones hacia Asia y Europa, hace entre 1,5 y 1 millón de años.

La separación del ancestro común y los primeros pasos

El linaje humano se separó de un ancestro común con los grandes simios hace entre 6 y 8 millones de años. En ese camino surgieron especies como Australopithecus afarensis, africanus y sediba, adaptadas a caminar erguidas y a explotar distintos recursos.

Hace 2 millones de años, Homo habilis se convirtió en el primer fabricante de herramientas de piedra. Poco después, Homo erectus dominó el fuego y presentó rasgos anatómicos más próximos a los nuestros. Ambas especies coexistieron durante medio millón de años, lo que indica un origen más complejo de lo que se creía.

El despertar del Homo sapiens

Entre 300.000 y 200.000 años atrás, en medio de un período de cambios climáticos intensos, surgió en África el Homo sapiens. Al principio, sus habilidades no estaban completamente desarrolladas: el lenguaje complejo, la vida en grandes comunidades y la agricultura se consolidaron lentamente a lo largo de milenios.

En las rutas migratorias hacia Eurasia, el género Homo enfrentó climas y paisajes variados que aceleraron su evolución. Hace 500.000 años, en Eurasia, apareció el Homo neanderthalensis, capaz de prosperar en entornos gélidos y con una cultura propia.

Un hallazgo que devuelve a la historia su lugar

A partir de su cuna africana, la especie se expandió, mezclándose o reemplazando a otras formas humanas, hasta alcanzar cada rincón del planeta.

El hallazgo reciente no solo fija un punto en el mapa: devuelve a la historia humana su lugar de origen, allí donde todo comenzó.