Ahora sí: Barcelona va a fondo por Julián Álvarez y se estira hasta un precio tope

Ahora sí: Barcelona va a fondo por Julián Álvarez y ya puso un precio tope.

Barcelona está más decidido que nunca a ir por Julián Álvarez una vez que culmine el Mundial 2026, de acuerdo con la información que surge desde España. El club catalán acelera por el delantero de la Selección Argentina y Atlético de Madrid, que brilla a pleno en el equipo de Diego "Cholo" Simeone en una temporada en la que logró dejar atrás una sequía importante.

El atacante de 26 años, quien comenzó su carrera en River Plate, es el principal objetivo de los catalanes por estas horas. De acuerdo con el programa de televisión El Chiringuito, la "prioridad absoluta" en la Ciudad Condal es el crack cordobés y hasta colocaron un tope en el precio por el que se estirarán en el próximo mercado de pases: 100 millones de euros, aunque su cláusula de rescisión es de 500 millones.

Barcelona, dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por Julián Álvarez

El ex Manchester City es el primer futbolista a contratar por parte de la institución blaugrana, que además tiene en la mira a Alessandro Bastoni, el central italiano de Inter. El contrato de Robert Lewandowski vencerá en junio próximo y en agosto cumplirá 38 años, por lo que lo más probable es que el "Barsa" no le renueve el vínculo al artillero polaco. Si ello ocurriese, necesitará entonces un goleador de elite mundial y la meta es sacarle al argentino al "Aleti". En esa posición, el elenco balugrana también cuenta con alternativas de lujo como Ferran Torres y Marcus Rashford, además de Dani Olmo como posible "falso 9".

Sin embargo, no será sencillo y el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, ya avisó que no tiene intenciones de que la "Araña" se marche porque su convenio con el cuadro de la capital española se extiende hasta mediados del 2030. No obstante, desde el lado de su par catalán, Joan Laporta, insisten con convencer al ex River de mudarse para ganar títulos de la mano de Hansi Flick. Tras la derrota en la final de la Copa del Rey y sin chances en LaLiga, Atlético de Madrid se enfoca en el único objetivo que le queda en la vigente campaña: la semifinal de la Champions League ante Arsenal de Inglaterra.

Julián Álvarez, determinante para eliminar a Barcelona de la Champions League.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid