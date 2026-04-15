Cuántos títulos tiene Julián Álvarez: el récord histórico a su edad

Julián Álvarez con la del Atlético Madrid.

Hablar de Julián Álvarez es referirse a un futbolista que por sí solo es historia pura: le tocó debutar en uno de los River más exitosos de las últimas décadas y supo escribir páginas importantes. Se fue joven a Europa y rápidamente se volvió uno de los delanteros más importantes del mundo. Y a nivel selección entró sobre el final antes del mundial 2022 y en el certamen supo ser una de las figuras de la consagración en Qatar.

Por este motivo, se convirtió en un jugador que en pocos años consiguió tener la Copa Libertadores, la Champions League y un mundial. Un privilegio para muy pocos en el planeta, como fue el caso de Ronaldihno Gaucho. Y su sed de títulos aún no fue saciada, ya que sueña con ganar la Copa del Rey este sábado 18 de abril, cuando enfrente a la Real Sociedad a las 16 (horario de Argentina).

Cuántos títulos ganó Julián Álvarez

Hasta el momento, el delantero suma 17 títulos.

Julián Álvarez en la Selección.

Todos los títulos que ganó Julián Álvarez

2018

Copa Libertadores (River Plate)

2019

Copa Argentina (River Plate)

Supercopa Argentina (River Plate)

2020

Preolímpico Sudamericano Sub-23 (Selección Argentina)

2021

Primera División Argentina (River Plate)

Trofeo de Campeones (River Plate)

Copa América (Selección Argentina)

2022

Copa de Campeones Conmebol-UEFA / Finalissima (Selección Argentina)

Copa Mundial de la FIFA (Selección Argentina)

2022-23

Premier League (Manchester City)

FA Cup (Manchester City)

Liga de Campeones de la UEFA (Manchester City)

2023

Supercopa de la UEFA (Manchester City)

Copa Mundial de Clubes (Manchester City)

2023-24

Premier League (Manchester City)

2024

Copa América (Selección Argentina)

Los records de Julián Álvarez

Julián Álvarez fue el cuarto jugador en ganar la Copa del Mundo, la CONMEBOL Libertadores, la Copa América y la Champions League. Los demás fueron Ronaldinho, Cafú y Dida. Su debut con la albiceleste fue el 24 de mayo de 2021, fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para sumarse a la Selección argentina de cara a la doble fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 frente a Chile y Colombia. Debutó el 3 de junio frente a Chile, ingresando por Ángel Di María y mostrando un gran nivel.

Fue el décimo segundo jugador que consiguió ganar el Mundial y la Champions en la misma temporada, tras Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness, Jupp Kapellmann, Christian Karembeu, Roberto Carlos, Sami Khedira y Raphäel Varane.