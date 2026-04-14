Atlético de Madrid eliminó al Barcelona y se metió en semis de Champions League

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona y se metió en semis de Champions League.

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez se hizo fuerte de local y se metió en semifinales de la UEFA Champions League, luego de eliminar al Barcelona. El equipo de Diego "Cholo" Simeone cayó por 2 a 1, pero la victoria en el encuentro de ida, por 2 a 0, fue decisivo para estar entre los cuatro mejores del torneo.

En un encuentro infartante en el Metropolitano, el Atlético de Madrid se llevo una serie para el recuerdo ante un Barcelona que se puso 2 a 0 en ventaja con goles de Lamine Yamal y Ferrán Torres rápidamente. Sin embargo, con el gol de Ademola Lookman, también en el primer tiempo, el "Colchonero" aguantó todo el segundo tiempo y se llevó merecidamente el pasaje a semis.

La crónica del pase a semis del Atlético Madrid ante Barcelona, por Champions League

El Atlético de Madrid llegaba al partido con una ventaja que parecía insuficiente frente al poder ofensivo del Barcelona. Esa sensación se hizo realidad casi de inmediato.

Apenas a los tres minutos, un error grave en la salida de Clément Lenglet desató el caos en el fondo rojiblanco. Lamine Yamal anticipó, la jugada continuó con Ferrán Torres y terminó nuevamente en los pies del juvenil, que definió entre las piernas de Juan Musso para descontar y dejar la serie al rojo vivo.

El golpe fue inmediato y encendió las alarmas en el equipo local. El equipo dirigido por Hansi Flick tomó el control del partido con intensidad y agresividad.

Barcelona dominó la posesión, presionó alto y generó múltiples situaciones de peligro. Ese dominio tuvo premio a los 23 minutos, cuando Ferrán Torres conectó un remate cruzado que significó el empate global.

Minutos más tarde, Musso volvió a aparecer con una atajada clave ante un cabezazo de Fermín López, evitando lo que hubiera sido un golpe casi definitivo.

Cuando peor la pasaba, el Atlético encontró respuestas. Aprovechando los espacios que dejaba el Barcelona en defensa, logró recuperar la ventaja en el global gracias a un tanto de Ademola Lookman. El partido entró en una dinámica de ida y vuelta, pero el gran sostén del equipo de Simeone fue Juan Musso.

El arquero argentino tuvo intervenciones decisivas, especialmente en el cierre del primer tiempo, cuando le ganó un mano a mano a Ferrán Torres. Su actuación fue determinante para mantener con vida al conjunto madrileño.

En el complemento, el Barcelona mantuvo la iniciativa y llegó nuevamente al gol en los primeros minutos, aunque la conquista de Ferrán Torres fue anulada por fuera de juego. A partir de allí, el Atlético logró equilibrar el desarrollo y adelantarse algunos metros en el campo, alejando el peligro de su área.

Los cambios buscaron modificar el trámite: ingresaron Nicolás González y Álex Baena en el local, mientras que en la visita lo hicieron Robert Lewandowski y Marcus Rashford. Sin embargo, el desarrollo siguió siendo parejo y cargado de tensión.

La expulsión que cambió el partido

El punto de quiebre llegó a los 79 minutos. El árbitro Clément Turpin, tras intervención del VAR, expulsó a Eric García por una falta sobre Alexander Sorloth.

La decisión dejó al Barcelona con diez jugadores y modificó el cierre del encuentro.

A partir de ese momento, el Atlético ganó confianza y encontró espacios para lastimar, mientras que el conjunto catalán se vio obligado a arriesgar aún más.

A pesar de la inferioridad numérica, Barcelona no se rindió y fue en busca del empate hasta el último instante. En tiempo agregado, estuvo a punto de forzar el alargue con un cabezazo de Ronald Araújo, que se fue apenas por encima del travesaño.

Fue la última gran ocasión de un partido que mantuvo la incertidumbre hasta el final. Con el pitazo definitivo, el Atlético de Madrid celebró una clasificación sufrida pero merecida, en una serie que dejó en claro su capacidad de resistencia y el peso de su experiencia en la Champions League.