A horas del vencimiento del alto el fuego de dos semanas dictado por el presidente Donald Trump, que volvió a extenderse, se mantienen las amenazas cruzadas entre el mandatario norteamericano y la República Islámica de Irán. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Trump amenazó con bombardear de nuevo a Irán tras anunciar la extensión del alto el fuego
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Las últimas noticias de la Guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel hoy miércoles 22 de abril. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Hace 2 horas
Trump amenazó con bombardear de nuevo a Irán tras anunciar la extensión del alto el fuego
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en la noche del martes que cualquier intento de Estados Unidos de reabrir el estrecho de Ormuz impediría un acuerdo con Irán, advirtiendo que dicho convenio sería imposible a menos que “destruyéramos el resto del país”.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que los líderes iraníes también están “incluidos” en el posible movimiento para bombardear a Irán.
Asimismo, sostuvo que la nación persa “quiere que se abra el estrecho para poder ganar 500 millones al día. Solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente bloqueado, así que simplemente quieren salvar las apariencias
Trump había anunciado horas antes que extendería el alto el fuego con Irán, ya que la tregua actual de dos semanas iba a expirar este miércoles por la noche.
Hace 3 horas
Trump prorroga el alto el fuego con Irán, pero las negociaciones siguen en el aire
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante los campeones nacionales colegiales de la NCAA en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que prorrogaría indefinidamente el alto el fuego con Irán para permitir nuevas conversaciones de paz, aunque el miércoles no estaba claro si Irán o Israel, aliado de Estados Unidos en la guerra iniciada hace dos meses, estarían de acuerdo.
Hace 13 horas
Más inflación, comida carísima y crisis: incertidumbre por el estrecho de Ormuz
De prolongarse el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, con un bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde pasa el 21% del petróleo líquido global, se vaticina un incremento de las hambrunas (FAO), un alza de la inflación global (FMI) y un petróleo cercano a los 150 dólares (BlackRock).
Hace 15 horas
Trump anunció una extensión del alto al fuego sin fecha, pero mantiene el bloqueo
En un posteo en Truth Social el presidente de Estados Unidos aseguró que extenderá el alto al fuego hasta que Irán "presente una propuesta". Teherán todavía no se pronunció.
Posteo de Donald Trump en Truth Social
Hace 16 horas
Al menos 47 mujeres y niñas fueron asesinadas diariamente en la Franja de Gaza, según ONU
La ONU instó a Israel a que respete el alto al fuego y el derecho internacional, para que pueda recibir ayuda humanitaria sin trabajas y de forma generalizada.
Un doliente reacciona durante el funeral de un palestino que murió en un ataque israelí, según informaron los médicos, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza
07:08 | 21/04/2026
Irán no reconoce la prórroga de la tregua de Trump y pide levantar el bloqueo de Ormuz
La televisión pública iraní sostuvo que Teherán "tiene todo el derecho a no observar (la tregua) y a actuar según sus intereses nacionales". De esta manera, la República Islámica reaccionó al anuncio de Trump de este martes de extender -sin fecha clara- el alto el fuego.
JD Vance y jefe de gobierno de Pakistán, Shehbaz Sharif, en un encuentro en la capital pakistaní.
16:16 | 20/04/2026
Giro en Hungría: se queda en la CPI y lanzó una dura advertencia a Netanyahu
Orban, el premier húngaro que perdió las elecciones este mes, había decidido abandonar la Corte Penal Internacional en apoyo a su aliado Netanyahu, luego que le dictaran una orden de detención. Magyar, el premier electo, anunció que dará marcha atrás y que su país ejecutará la orden internacional.
13:37 | 20/04/2026
Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas europeas y sube el petróleo
Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre.
07:58 | 20/04/2026
Milei recibió un doctorado Honoris Causa y alertó: "Nos van a querer matar"
El presidente Javier Milei fue distinguido en Israel con un Doctorado Honoris Causa y una Medalla de Honor, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y defendió el libre mercado.
06:55 | 20/04/2026
Trump dice que podría cerrar un acuerdo esta noche, pero Irán niega negociaciones
El mandatario estadounidense se mostró optimista en una entrevista con Fox News, mientras su vice viaja a Pakistán, país mediador. El canciller iraní, sin embargo, descartó estar dialogando ahora con EE.UU. y le exigió levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz.
15:47 | 19/04/2026
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona
Israel trazó una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa de la franja ocupada, en medio de la tregua y con nuevas órdenes de usar toda su fuerza ante cualquier amenaza.
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona ocupada
10:25 | 19/04/2026
Tensión en Ormuz: Trump se apoderó de un barco iraní y Teherán prometió represalias
Según Trump, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán. Irán rechazó más temprano una segunda ronda de negociaciones.
Donald Trump volvió a amenazar a Irán en la previa a la nueva ronda de negociaciones en Pakistán.
19:27 | 18/04/2026
Irán demuestra al mundo que EEUU ya no es todopoderoso
El presidente estadounidense atraviesa el efecto ciénaga: cada movimiento que hace en lugar de liberarlo, lo hunde. Está claro que nada permite ser optimista.
10:31 | 18/04/2026
Trump reaccionó al cierre de Ormuz anunciado por Irán: "No pueden chantajearnos"
El presidente Donald Trump respondió al cierre del estrecho de Ormuz que anunció Irán este sábado, y les advirtió que ellos "no pueden chantajear" al gobierno de los Estados Unidos.
10:15 | 18/04/2026
Iran volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y acusó a EE.UU. de violar el alto al fuego
El gobierno de Teherán decidió volver a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, según lo confirmaron algunas autoridades en las últimas horas.
00:05 | 18/04/2026
Después de la guerra en Irán: por qué la economía ya no será la misma
La guerra en Irán sacude el tablero global y amenaza con un nuevo golpe al bolsillo vía inflación de alimentos y combustibles. La crisis de las cadenas de valor fuerza un mapa de alianzas donde el poder de EE.UU. ya no es total. En este nuevo desorden mundial, se acelera una reconfiguración de ganadores y perdedores que pone en jaque al comercio actual.