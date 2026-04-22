Trump prorroga el alto el fuego con Irán, pero las negociaciones siguen en el aire

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante los campeones nacionales colegiales de la NCAA en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que prorrogaría indefinidamente el alto el fuego con Irán para permitir nuevas conversaciones de paz, aunque el miércoles no estaba claro si Irán o Israel, aliado de Estados Unidos en la guerra iniciada hace dos meses, estarían de ‌acuerdo.

Trump dijo en un comunicado en redes sociales que Estados Unidos ‌había accedido a la petición de los mediadores pakistaníes "de suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada... y las conversaciones concluyan, de una forma u otra".

Los líderes de Pakistán han acogido conversaciones de paz en Islamabad para poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos y ha sacudido la economía mundial.

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Sin embargo, pese a anunciar lo que parecía ser una prórroga unilateral del alto el fuego, Trump también dijo que mantendría el bloqueo de la Marina de EEUU al comercio marítimo de Irán, considerado un acto de guerra por Irán.

A primera hora del miércoles no hubo respuesta al anuncio de Trump por parte de altos cargos iraníes, aunque algunas reacciones iniciales desde Teherán sugerían que los comentarios de Trump se estaban ​recibiendo con escepticismo.

La agencia de noticias Tasnim, afiliada ⁠al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo que Irán no había solicitado una prórroga del alto el fuego y reiteró las amenazas de romper ‌el bloqueo estadounidense por la fuerza. Un asesor del principal negociador iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, señaló que ⁠el anuncio de Trump tenía poco peso y que podría tratarse de una estratagema.

La retórica ⁠bélica de Trump ha oscilado de un extremo a otro. En una amenaza llena de improperios contra Irán hace solo dos semanas, prometió que "toda una civilización morirá esta noche", mientras que en otras ocasiones se ha mostrado dispuesto a poner fin a la violencia y a la incertidumbre de los mercados.

Tras el ⁠anuncio, Trump volvió a echarse atrás en el último momento respecto a sus amenazas de bombardear las centrales eléctricas y los puentes de ​Irán. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y otros han condenado esas amenazas, señalando que el ‌derecho internacional humanitario prohíbe los ataques dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles.

INCERTIDUMBRE ‌SOBRE LAS PRÓXIMAS NEGOCIACIONES

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero con bombardeos aéreos contra Irán. El conflicto se extendió rápidamente ⁠a los países del golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses y a Líbano, tras unirse a los combates el grupo miliciano Hezbolá, aliado de Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lleva décadas tratando de derrocar a los líderes iraníes, pero Trump ha dado razones cambiantes y a veces contradictorias para unirse a Israel en el inicio de la guerra y sobre cómo prevé que termine, lo que ha provocado confusión en los mercados globales.

Los futuros de las acciones estadounidenses ​subían, el dólar fluctuaba y ‌los precios del petróleo bajaban el miércoles tras el anuncio de Trump.

Más de 5.000 civiles han perdido la vida en toda la región y cientos de miles han sido desplazados hasta ahora, principalmente en Irán y Líbano, y la guerra ha provocado el cierre virtual del estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento vital en los mercados energéticos mundiales entre Irán y Omán, lo que ha disparado los precios del petróleo y ha suscitado el temor de que la economía mundial pueda entrar en recesión.

Irán ha aprovechado repetidamente su capacidad para controlar ⁠el paso de petroleros y otros buques por el estrecho en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Trump dijo en su comunicado que estaba dispuesto a prorrogar el alto el fuego porque "el Gobierno de Irán está gravemente fracturado, lo cual no es de extrañar", en referencia a los asesinatos perpetrados por Estados Unidos e Israel de algunos de los líderes del país en las primeras semanas de la guerra, incluido el difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, a quien ha sucedido su hijo.

Unas horas antes de su anuncio, Trump había dicho al canal de noticias CNBC que no se sentía inclinado a prolongar la tregua temporal y que el ejército estadounidense estaba "ansioso por entrar en acción".

Esos comentarios ocurrieron cuando las conversaciones de paz provisionalmente programadas en Islamabad parecían estar a punto de fracasar: el vicepresidente de EEUU, JD ‌Vance, cuya presencia había sido solicitada por los iraníes, tenía previsto regresar a Pakistán el martes, pero un representante de la Casa Blanca dijo que aún no había salido de Washington y que estaba participando en reuniones políticas.

Antes del último anuncio de Trump, un alto cargo iraní dijo a Reuters que los negociadores iraníes habían estado dispuestos a asistir a otra ronda de conversaciones si Estados Unidos abandonaba la estrategia de presión y amenazas, y rechazaron unas negociaciones encaminadas a la rendición.

Irán ha condenado la interceptación y el apresamiento por parte de la Armada de EEUU de dos buques comerciales iraníes en el mar como parte de su bloqueo, el segundo ‌de ellos el martes, y su Ministerio de Asuntos Exteriores ha acusado a EEUU de "piratería marítima y terrorismo de Estado". EEUU, junto con otros muchos países, ha condenado a Irán por obstaculizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Horas después de prorrogar el alto el fuego, Trump redobló el bloqueo estadounidense, afirmando en una publicación ‌en redes sociales que levantarlo socavaría cualquier ⁠posibilidad de un acuerdo de paz "a menos que volemos por los aires el resto del país, incluidos sus líderes".

La primera ronda de negociaciones, celebrada hace diez días, no dio lugar a ningún acuerdo, y gran parte de la atención se centró en las ​reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

Trump quiere sacar el uranio de Irán para impedir que el país lo siga enriqueciendo hasta el punto de poder desarrollar un arma nuclear. Irán afirma que solo tiene un programa nuclear civil pacífico y el derecho soberano a continuarlo como signatario del tratado de no proliferación de armas nucleares.

Con información de Reuters