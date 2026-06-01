La Unión Europea (UE) instó formalmente a Israel a detener su escalada militar en el Líbano y a respetar la soberanía y la integridad territorial de ese país. El reclamo del bloque comunitario coincide con una fuerte intensificación de las operaciones y los ataques de las fuerzas israelíes contra territorio libanés. A su vez, anticiparon que se evalúa el despliegue de una nueva misión internacional en la región.

"Pedimos a Israel que detenga su escalada militar en Líbano y que respete la soberanía y la integridad territorial de Líbano", manifestó el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar El Anouni, durante la conferencia de prensa diaria de la Comisión Europea. La dura declaración diplomática se emitió pocas horas después de que una nueva oleada de bombardeos israelíes golpeara la localidad de Deir Zahrani, en el distrito de Nabatiyé, en el sur del Líbano. Esta última ofensiva dejó un saldo de al menos ocho muertos y 19 heridos, entre los que se encuentran cinco niños.

Los ataques de esta madrugada forman parte de la expansión de la ofensiva militar anunciada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien horas antes ordenó al Ejército lanzar nuevos bombardeos contra lo que denominó "objetivos terroristas" en Beirut, la capital libanesa. Netanyahu ratificó que sus directivas buscan "afianzar y extender" el control de Israel sobre áreas que anteriormente dominaba la organización chií Hezbolá.

Ante este escenario, el portavoz de la UE defendió la necesidad de mantener vivos los esfuerzos diplomáticos internacionales para rebajar la tensión en la región, respaldando los intentos de mediación impulsados por Estados Unidos. Asimismo, reiteró el apoyo europeo a una salida negociada que impida una guerra abierta y generalizada en Oriente Medio.

"El pueblo de Líbano ya ha soportado enormes dificultades. No eligió esta guerra y esta guerra no es suya", sentenció El Anouni, quien remarcó que tanto la población libanesa como la israelí tienen derecho a vivir "en paz, seguridad y dignidad".

Evalúan una nueva misión de paz europea

Al ser consultado sobre el futuro de la presencia internacional en la frontera sur del Líbano, el vocero comunitario confirmó que la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores ya adelantó que los Estados miembro analizan la creación de una nueva misión. El objetivo de este despliegue sería reforzar el control del propio Estado libanés sobre su territorio.

Si bien El Anouni evitó dar detalles técnicos sobre el avance de las negociaciones actuales, insistió en que el compromiso del bloque europeo con la seguridad y la estabilidad de la región se mantiene "inquebrantable" ante la ofensiva e invasión terrestre en curso.

Con información de EuropaPress.