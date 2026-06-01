Una figura de América TV se despidió de su programa en vivo entre lágrimas: "Rating"

Una figura de América TV se despidió de su programa en vivo entre lágrimas.

Karina Mazzocco tuvo una emotiva despedida en América TV luego de la decisión del canal de levantar A la tarde, el programa que condujo durante cinco años. Entre lágrimas, la conductora reconoció que atravesó semanas difíciles desde que supo que el ciclo llegaba a su fin y contó cómo vivió el proceso hasta su último programa al aire.

El viernes 30 de mayo se emitió la última edición de A la tarde en su formato actual. Durante el cierre, Karina Mazzocco habló abiertamente sobre el impacto emocional que le generó la noticia de la cancelación.

La conductora explicó que se enteró el pasado 5 de mayo que el ciclo no continuaría y confesó que, en más de una ocasión, pensó en abandonar antes de tiempo por la angustia que le provocó la situación. Sin embargo, aseguró que eligió permanecer hasta el final para atravesar el proceso "desde el agradecimiento" y poder despedirse de sus compañeros y del público después de cinco años al frente del programa.

Mazzocco también hizo referencia al giro editorial que había tomado el ciclo este año. Según explicó, el equipo decidió alejarse de los temas tradicionales de espectáculos y apostar por historias humanas y sociales. Aunque señaló que la propuesta contó con el respaldo de las autoridades del canal, admitió que el cambio implicaba riesgos y que finalmente no logró conquistar al público habitual del programa. "Todo funciona con el rating", resumió la conductora al analizar el desenlace del ciclo.

Una figura de América TV se despidió de su programa en vivo entre lágrimas.

La despedida

El momento más emotivo llegó sobre el final de la emisión, cuando recibió aplausos del equipo y del estudio. Allí, visiblemente conmovida, hizo una reverencia frente a cámara y terminó quebrándose en llanto.