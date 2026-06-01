Colectivos: la medida oficial que podría afectar la frecuencia en algunas líneas

Colectivos: la nueva definición del Gobierno que podría afectar las frecuencias

La Secretaría de Transporte aprobó un nuevo esquema para distribuir los subsidios que reciben las líneas de colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta nueva definición podría impactar en la frecuencia brindada por las empresas.

La medida, formalizada mediante la Resolución 31/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, comenzará a aplicarse a partir de las liquidaciones correspondientes a junio y apunta a vincular una parte de los subsidios con el desempeño efectivo de las empresas de transporte de colectivos.

Según informó el Gobierno, el nuevo mecanismo busca fortalecer los controles, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar una mayor transparencia en la asignación de recursos públicos. A diferencia del esquema vigente, la metodología incorporará indicadores relacionados con la calidad, regularidad y consistencia operativa de los servicios, incluyendo el cumplimiento de frecuencias, los kilómetros efectivamente recorridos, la antigüedad de las unidades y distintos parámetros de funcionamiento.

La resolución surge luego de una revisión del sistema de subsidios implementado a comienzos de este año. En los considerandos de la norma, la Subsecretaría de Transporte Automotor señaló que el esquema vigente representó un avance en materia de transparencia, aunque consideró necesario avanzar hacia un modelo que incentive mejoras continuas en la prestación de los servicios y una utilización más eficiente de los fondos estatales.

Colectivos: la nueva definición del Gobierno que podría afectar las frecuencias

A qué líneas afecta la medida

Esta medida abarca únicamente a las líneas de colectivos nacionales del AMBA, que son administradas por la Secretaría de Transporte de la Nación. Es decir, las 104 líneas que cruzan la jurisdicción entre CABA y PBA. Al contrario, no afecta a los colectivos que circulan solamente dentro de CABA o solamente dentro de los partidos del conurbano.

Cómo funcionará el nuevo esquema de repartición de subsidios a los colectivos

El nuevo procedimiento utilizará información proveniente del sistema SUBE, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Nación Servicios. Entre los indicadores evaluados figuran el cumplimiento de los recorridos autorizados, el respeto de las frecuencias programadas, la antigüedad del parque móvil, los kilómetros de referencia y la relación entre las distancias abonadas por los pasajeros y las efectivamente transportadas.

En términos prácticos, la modificación implica que los subsidios dejarán de depender exclusivamente de variables vinculadas a costos e ingresos y pasarán a incorporar criterios de desempeño operativo.

De esta manera, las empresas que mantengan niveles adecuados de prestación podrán acceder a una mayor proporción de las compensaciones, mientras que aquellas que registren incumplimientos verán afectada su participación en el reparto de los fondos. Por lo tanto, estas últimas podrían verse obligadas a reducir las frecuencias, tal como ocurrió durante abril por la denuncia de un atraso en el giro de los subsidios.

Desde el Gobierno sostuvieron que el objetivo es avanzar hacia un sistema más orientado a la demanda y con mayores incentivos para mejorar la calidad del servicio. Además, destacaron que la iniciativa fue previamente discutida con las cámaras empresarias del sector durante las mesas técnicas realizadas por la Secretaría de Transporte a fines de mayo.