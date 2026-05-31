River negocia por Nelson Deossa, figura de Colombia que jugará el Mundial 2026

El volante colombiano quiere marcharse de España y el "Millonario" sería su próximo destino.

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra cerca de levantar sus persianas, pero no les impide a los equipos iniciar gestiones para quedarse con los jugadores que creen que son ideales para sus planes. Acá es donde ingresa River Plate con el interés por Nelson Deossa, que se trata de una de las figuras de la Selección de Colombia que dentro de poco sumará minutos en el Mundial 2026.

No es la primera vez que el volante colombiano aparece en el radar del Millonario, debido a que Marcelo Gallardo quiso ficharlo cuando estaba armando el equipo para disputar el Mundial de clubes. Sin embargo, Rayados de Monterrey en México se negó a negociarlo porque se trata de un rival directo. Esto provocó que le quede libre el camino a Betis de España, que lo fichó en agosto de la temporada pasada.

“River negocia por Deossa. Trabaja fuertemente con Betis para intentar quedarse con el mediocampista después del Mundial. Las charlas están abiertas y hay optimismo para avanzar en la operación”, señaló el periodista Germán García Grova. Hay que recordar que entre los clubes quedó una buena relación después de la salida de Germán Pezzella en el 2024.

Sin embargo, no es un camino fácil porque se menciona que Flamengo de Brasil también se encuentra interesado en quedarse con la ficha del jugador colombiano que fue convocado por Néstor Lorenzo al Mundial. “El Betis espera una oferta mínima de 9 millones de euros para vender al jugador en el mercado de pases”, señaló el periodista Matías Mendia desde España.

Aunque los comentarios que llegan desde Colombia exponen que el conjunto argentino es el que cuenta con viento a favor. “River es el club que más avanzó por Nelson Deossa. Presentó una oferta cercana a los 10 millones de dólares, aunque todavía no conforma al Betis”, expuso el periodista Pipe Sierra en charla con La Página Millonaria. El detalle está en que el jugador presiona por su incorporación.

Lo particular es que se trata de un jugador que se desempeña como volante central. Una posición que se encuentra cubierta con la presencia de Aníbalreno, además de Fausto Vero. También se debe considerar al joven Lucas Silva, que viene de anotar frente a Blooming en la Copa Sudamericana y que firmará su primer contrato, que contará con una cláusula de 100 millones de euros.

Ya está el primer refuerzo de River

“Este viernes 29 de mayo, Nicolás Otamendi selló su vínculo que lo unirá con el club desde el 1.° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la institución”, expresa el comunicado que River publicó en su web para informarle a los hinchas de la llegada del campeón del mundo.

“Esto es lo siguiente a un sueño. Estoy contentísimo de llegar al club del cual soy hincha. Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz representando a una institución como River”, expresó el jugador al marcharse del estadio Monumental. De esta manera, junto a Gonzalo Montiel, el Millonario es el club argentino que más jugadores aportó a la Selección Argentina al Mundial.