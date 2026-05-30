Incómodo momento en TN: una periodista lanzó una noticia falsa sobre la desaparición de Agostina y fue desmentida al aire por sus compañeros

Paula Bernini viene cubriendo la desaparición de Agostina.

La cobertura del caso de la desaparición de Agostina viene ocupando horas y horas de televisión. Sin embargo, en medio de una transmisión en vivo de TN, la atención dejó de estar por un momento en la investigación para centrarse en un inesperado cruce que tuvo como protagonista a una de las cronistas del canal.

Todo ocurrió cuando la periodista Paula Bernini compartió al aire una versión vinculada al principal acusado de la causa. Encima fue un detalle muy sensible que podría provocar un cambio total en este caso que mantiene en vilo a todo el país.

¿Qué dijo Paula Bernini?

Según comentó durante la cobertura, existían rumores sobre un supuesto quiebre en su declaración y hasta deslizó que su abogado habría abandonado la defensa. La información sorprendió a los televidentes, pero lo que nadie imaginaba era lo que ocurriría apenas unos segundos después.

Paula Bernini fue desmentida en vivo.

Sus compañeros la desmintieron en vivo

Mientras la cronista continuaba desarrollando la noticia, desde el estudio comenzaron a llegar aclaraciones que pusieron en duda la versión. Sus propios compañeros señalaron que los datos que estaban recibiendo en ese momento indicaban otra situación completamente diferente y que el abogado seguía participando activamente del proceso.

La escena generó un clima de evidente incomodidad. La periodista intentó sostener la información que había recibido, pero las rectificaciones comenzaron a multiplicarse. Lo que parecía una primicia exclusiva empezó a desmoronarse en tiempo real frente a la audiencia.

Como si eso no fuera suficiente, minutos más tarde llegó el momento más incómodo de toda la cobertura. Durante una comunicación en vivo, el propio abogado involucrado intervino para aclarar la situación y negó la versión que había circulado instantes antes. Sus declaraciones dejaron sin sustento la información que se había comentado previamente en pantalla.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Decenas de usuarios compartieron fragmentos del programa y comentaron el episodio, destacando la rapidez con la que la información fue puesta en duda dentro del propio canal. Algunos lo tomaron con humor, mientras que otros cuestionaron la necesidad de verificar ciertos datos antes de presentarlos como novedades de último momento.

Lo cierto es que el episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva. En un caso tan sensible y seguido por la opinión pública, el debate volvió a instalarse alrededor de la importancia de corroborar la información antes de comunicarla. Y esta vez, la corrección llegó cuando las cámaras todavía estaban encendidas.