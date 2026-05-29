Agente de inmigración estadounidense detenido en Texas por el tiroteo de Mineápolis

FOTO DE ARCHIVO: Agentes federales montan guardia mientras aumentan las tensiones tras un tiroteo en el que participaron agentes federales de las fuerzas del orden, en el norte de Mineápolis, Minnesota

​Un agente de inmigración estadounidense fue detenido el viernes en Texas, casi dos semanas después de que un fiscal de Minnesota lo ‌acusó de agredir a un ‌hombre venezolano en un tiroteo no mortal ocurrido este año en Mineápolis.

Christian Castro, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado y a un cargo de denuncia falsa por disparar a Julio César Sosa-Celis en la pierna el 14 de enero, en pleno apogeo de la ​agresiva y muy ⁠protestada oleada de deportaciones del presidente Donald Trump en Minnesota.

Investigadores de la ‌Oficina de Detención Criminal de Minnesota localizaron a Castro ⁠en Texas y se desplazaron hasta allí, ⁠informó en un comunicado la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, fiscal general del estado en Mineápolis. Fue detenido por los Rangers de Texas ⁠y agentes de la oficina del inspector general del Departamento ​de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE.

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DOS FUNCIONARIOS FEDERALES ‌ACUSADOS ESTE AÑO

Sosa-Celis recibió un disparo ‌durante las caóticas semanas de la Operación Metro Surge, en la ⁠que cientos de agentes enmascarados y armados recorrieron las calles de las principales ciudades de Minnesota en busca de inmigrantes. También en enero, agentes de inmigración mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en las ​calles de Mineápolis ‌en días diferentes: Renee Good y Alex Pretti.

En ambos casos, Trump y otros funcionarios de la administración defendieron a los agentes federales y culparon a las víctimas de la violencia, lo que indignó a muchos habitantes de Minnesota. No es habitual ⁠que los fiscales estatales imputen a funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, pero Castro es el segundo funcionario federal imputado por la oficina de Moriarty este año.

También ha demandado a la administración Trump para obtener acceso a las pruebas de las muertes de Good y Pretti, y ha declarado que está sopesando si procesar a los agentes que los mataron.

En el caso ‌de Sosa-Celis, el DHS se retractó de su versión de los hechos tras afirmar que los agentes de ICE implicados habían mentido, y el Departamento de Justicia retiró los cargos contra Sosa-Celis. Dos agentes de ICE, cuyos nombres no se revelaron en su momento, fueron suspendidos de sus funciones y podrían ‌enfrentarse a un proceso federal por declaraciones falsas, según el DHS.

Un portavoz del DHS no respondió a una solicitud de comentarios sobre la detención de Castro, ‌y no quedó ⁠claro de inmediato si Castro contaba con un abogado. Un portavoz del DHS había calificado anteriormente los cargos estatales contra ​Castro como "un truco político". Un portavoz del inspector general del departamento no respondió a las preguntas.

Con información de Reuters