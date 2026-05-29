Agente de inmigración estadounidense detenido en Texas por el tiroteo de Mineápolis

Un agente de inmigración estadounidense fue detenido el viernes en Texas, casi dos semanas después de que un fiscal de Minnesota lo acusó de agredir a un hombre venezolano en un tiroteo no mortal ocurrido este año en Mineápolis.
Christian Castro, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado y a un cargo de denuncia falsa por disparar a Julio César Sosa-Celis en la pierna el 14 de enero, en pleno apogeo de la agresiva y muy protestada oleada de deportaciones del presidente Donald Trump en Minnesota.
Investigadores de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota localizaron a Castro en Texas y se desplazaron hasta allí, informó en un comunicado la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, fiscal general del estado en Mineápolis. Fue detenido por los Rangers de Texas y agentes de la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE.
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DOS FUNCIONARIOS FEDERALES ACUSADOS ESTE AÑO
Sosa-Celis recibió un disparo durante las caóticas semanas de la Operación Metro Surge, en la que cientos de agentes enmascarados y armados recorrieron las calles de las principales ciudades de Minnesota en busca de inmigrantes. También en enero, agentes de inmigración mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en las calles de Mineápolis en días diferentes: Renee Good y Alex Pretti.
En ambos casos, Trump y otros funcionarios de la administración defendieron a los agentes federales y culparon a las víctimas de la violencia, lo que indignó a muchos habitantes de Minnesota. No es habitual que los fiscales estatales imputen a funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, pero Castro es el segundo funcionario federal imputado por la oficina de Moriarty este año.
También ha demandado a la administración Trump para obtener acceso a las pruebas de las muertes de Good y Pretti, y ha declarado que está sopesando si procesar a los agentes que los mataron.
En el caso de Sosa-Celis, el DHS se retractó de su versión de los hechos tras afirmar que los agentes de ICE implicados habían mentido, y el Departamento de Justicia retiró los cargos contra Sosa-Celis. Dos agentes de ICE, cuyos nombres no se revelaron en su momento, fueron suspendidos de sus funciones y podrían enfrentarse a un proceso federal por declaraciones falsas, según el DHS.
Un portavoz del DHS no respondió a una solicitud de comentarios sobre la detención de Castro, y no quedó claro de inmediato si Castro contaba con un abogado. Un portavoz del DHS había calificado anteriormente los cargos estatales contra Castro como "un truco político". Un portavoz del inspector general del departamento no respondió a las preguntas.
Con información de Reuters