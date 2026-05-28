Las 13 app para ver películas y series gratis en smart TV, PC o celular: la lista completa

Las opciones de streaming son cada vez más diversas.

El auge de las plataformas de streaming ha transformado nuestra forma de consumir entretenimiento, pero el costo de múltiples suscripciones mensuales puede pesar en el bolsillo. Por fortuna, el mercado ofrece un abanico de alternativas completamente legales y seguras que permiten disfrutar de un extenso catálogo de series y películas sin gastar.

Estas aplicaciones se financian principalmente mediante publicidad o actúan como ventanas promocionales de servicios premium, garantizando una experiencia libre de riesgos informáticos o infracciones de derechos de autor. A continuación, te presentamos las 13 mejores opciones disponibles para tus dispositivos.

Aplicaciones para ver series y películas gratis