Las 13 app para ver películas y series gratis en smart TV, PC o celular: la lista completa

El auge de las plataformas de streaming ha transformado nuestra forma de consumir entretenimiento, pero el costo de múltiples suscripciones mensuales puede pesar en el bolsillo. Por fortuna, el mercado ofrece un abanico de alternativas completamente legales y seguras que permiten disfrutar de un extenso catálogo de series y películas sin gastar.
Estas aplicaciones se financian principalmente mediante publicidad o actúan como ventanas promocionales de servicios premium, garantizando una experiencia libre de riesgos informáticos o infracciones de derechos de autor. A continuación, te presentamos las 13 mejores opciones disponibles para tus dispositivos.
Aplicaciones para ver series y películas gratis
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Pluto TV: destaca por ofrecer decenas de canales temáticos en directo y contenido bajo demanda sin necesidad de registrarse ni crear una cuenta de usuario.
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Tivify: su fuerte es la emisión gratuita de los canales de la TDT, ideal para ver televisión en vivo sin anuncios añadidos ni pérdida de resolución.
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Whale TV+: anteriormente conocida como Rlaxx TV, destaca por su interfaz sencilla y decenas de canales lineales, aunque su contenido está mayormente en inglés.
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Samsung TV Plus: una opción exclusiva y preinstalada para usuarios de dispositivos Samsung, con canales gratuitos de noticias, deportes y cine adaptados a tu región.
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Xiaomi TV+: una opción exclusiva de su marca, que ofrece un catálogo masivo que supera los 200 canales gratuitos con variada programación.Las plataformas diversifican su contenido para mantener su calidad.
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Rakuten TV: aunque posee secciones de pago, incluye una sección gratuita con películas, documentales y contenido infantil a cambio de anuncios ocasionales.
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Netflix (versión gratis): permite acceder de forma gratuita y temporal a una selección muy reducida de sus producciones originales para enganchar a nuevos suscriptores.
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YouTube: la plataforma más famosa para ver videos alberga canales oficiales como Cinetel Multimedia, películas de dominio público y transmisiones en directo totalmente legales.
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Plex: además de organizar tus archivos locales, ofrece miles de películas y series gratuitas bajo demanda a nivel global, principalmente en inglés.
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RTVE Play: es la aplicación oficial de la televisión pública española destaca por ofrecer directos, series nacionales, documentales y películas sin cortes comerciales.
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Mitele: propiedad del grupo Mediaset, permite sintonizar canales como Telecinco o Cuatro en directo y acceder a sus programas de forma gratuita.
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ATRESplayer: ofrece el contenido en directo y bajo demanda de canales como Antena 3 y la Sexta, financiado mediante cortes publicitarios.
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iQIYI: ideal para los amantes de las producciones asiáticas, ofrece series y películas chinas con subtítulos en español y opciones de descarga directa.