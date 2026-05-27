EEUU e Irán siguen en desacuerdo sobre acuerdo Ormuz, Casa Blanca desmiente reportes de TV iraní

Buques anclados en el estrecho de Ormuz

Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos e Irán aún tienen cuestiones por resolver en las negociaciones de paz, después de que Washington desmintiera un reporte de la TV iraní ‌sobre un acuerdo marco para restablecer el ‌tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo a los buques iraníes.

Trump declaró en una reunión de gabinete que Irán sigue interesado en poner fin a la guerra, que ha estrangulado el suministro energético mundial a través de esta vía navegable, pero que las condiciones no satisfacían a Washington.

"Irán está muy interesado, desea fervientemente llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han logrado (...) no estamos satisfechos, pero lo estaremos. O lo estaremos, o tendremos que terminar el trabajo", dijo Trump a periodistas en una reunión ​de gabinete en la Casa ⁠Blanca.

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"El acuerdo tiene que ser perfecto", añadió luego, insistiendo en que el estrecho de Ormuz se abriría ‌inmediatamente después de alcanzar un acuerdo y que ningún país tendría el control exclusivo ⁠de la vía marítima.

La TV estatal iraní informó que había ⁠obtenido un borrador no oficial de un memorando de entendimiento en virtud del cual Estados Unidos levantaría su bloqueo y retiraría sus fuerzas de las proximidades de Irán.

Afirmó que la cuestión de las tropas estadounidenses en ⁠la región requería un debate más profundo, sin dar más detalles pero no mencionó el programa ​nuclear de Irán, que Estados Unidos quiere que se desmantele.

En un comunicado ‌en las redes sociales, la Casa Blanca desestimó la ‌noticia calificándola de "pura invención", mientras que Teherán no hizo comentarios. Públicamente, ambas partes han esbozado posiciones ⁠diametralmente opuestas.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró en la reunión del gabinete: "Ha habido algunos avances y cierto interés, y veremos en las próximas horas y días si se puede avanzar (...) La conclusión es que Irán nunca va a tener un arma nuclear".

CONTROL DE ORMUZ

Entre los principales puntos de fricción en las negociaciones ​se encuentran la ‌reapertura y la gestión del estrecho de Ormuz, por donde fluía una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del conflicto, y la cuestión del desmantelamiento de la capacidad nuclear de Irán.

Trump afirmó que, una vez alcanzado el acuerdo, Estados Unidos supervisaría el tráfico marítimo en la zona. También señaló que Omán, situado en la costa sur ⁠del estrecho, tendría que desempeñar su papel en el proceso.

El estrecho está regulado por el derecho internacional, que garantiza a los buques extranjeros el derecho de paso. "Lo vigilaremos, pero nadie lo va a controlar; eso forma parte de la negociación que tenemos", destacó el mandatario.

Los precios del petróleo cerraron con una baja del 5%.

El ejército estadounidense cuenta con unos 15.000 soldados que imponen un bloqueo a Irán y tiene miles de efectivos adicionales en bases repartidas por toda la región, incluidos Estados del Golfo como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Fuentes iraníes han afirmado que ‌las conversaciones sobre la cuestión nuclear se abordarán en una segunda ronda de negociaciones, algo que podría no ser aceptable para algunos de los partidarios más cercanos de Trump. La república islámica afirma que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

Un funcionario iraní dijo a periodistas el miércoles en Moscú que la reapertura del estrecho de Ormuz seguía siendo un punto de fricción.

"Mientras no hayamos llegado a un acuerdo sobre todas las cuestiones, consideramos que ‌no se ha acordado nada", declaró a periodistas el vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Bagheri Kani, cuando se le preguntó sobre un acuerdo para la reapertura de la vía navegable.

La Guardia Revolucionaria Islámica de ‌Irán afirmó el miércoles que ⁠23 buques, entre ellos petroleros, portacontenedores y otras embarcaciones comerciales, habían atravesado Ormuz con su permiso en las últimas 24 horas, una fracción de los 125 a 140 buques ​que lo atravesaban diariamente antes del conflicto.

La guerra ha causado miles de muertos y ha provocado una crisis sin precedentes en el suministro de petróleo, lo que ha disparado los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos.

Con información de Reuters