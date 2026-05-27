Delanteros Jiménez y Huerta se integrarán a selección México en EEUU para preparación a Mundial

Los delanteros Raúl Jiménez y César "Chino" Huerta se integrarán en Estados Unidos a ‌la selección de México ‌que se prepara para los partidos previos a la Copa del Mundo y para buscar un lugar en la convocatoria final, informó el miércoles la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Ambos jugadores, que militan en clubes de Europa, llegarán el jueves a ​Estados Unidos donde ⁠la selección disputará un partido de preparación para ‌el Mundial.

"Raúl Jiménez, del Fulham, y César ⁠Huerta, del Anderlecht, se ⁠integrarán el día de mañana, jueves 28 de mayo, a la concentración de la selección nacional en la ⁠ciudad de Pasadena, California. Ambos futbolistas formarán ​parte de los trabajos de preparación ‌del equipo nacional de cara ‌a los últimos dos partidos amistosos previos ⁠al inicio de la Copa Mundial", informó la FMF en un comunicado.

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Los futbolistas se unen a los 12 jugadores de la liga mexicana que ​iniciaron concentración ‌el 6 de mayo, y a los otros elementos que militan en el extranjero y que se han ido incorporando conforme va finalizando la actividad de sus clubes.

El director ⁠técnico Javier "Vasco" Aguirre tiene que dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 futbolistas a más tardar el 1 de junio.

La selección mexicana enfrentará el sábado a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y cerrará su preparación para el Mundial el 4 de ‌junio cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.

En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se ‌enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea ‌del Sur ⁠y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el ​18 de junio en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio en Ciudad de México.

Con información de Reuters