Quién es Tamara Rougiski, la argentina que competirá en Miss Universo 2026

Tamara Rogouski fue elegida Miss Universo Argentina 2026. La misionera representará al país en la 75° edición internacional del concurso que se disputará en Puerto Rico a fin de año.

Con apenas 28 años, oriunda de Puerto Iguazú, Rogouski se impuso entre 32 candidatas de todo el país y se transformó en la nueva embajadora argentina. Además, es la primera madre en obtener el título.

Según informó el medio local La Voz de Cataratas, la joven se define como “profesional del marketing”. Durante la realización del evento, el jurado también le otorgó los reconocimientos a “Miss Rostro” y “Mejor Traje de Gala”.

Quién es la nueva Miss Universo Argentina

Tamara trabaja como modelo desde los 12 años y desarrolló su carrera entre Argentina y Paraguay, También es licenciada en marketing, coach ontológico y madre de Sophi, su pequeña hija.

La ceremonia se desarrolló en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de Buenos Aires. Según los organizadores, la modelo fue elegida no solo por su apariencia, sino también por el mensaje que comunicó durante su participación en el concurso.

De acuerdo con los organizadores, la modelo fue elegida no sólo por su apariencia o distintos motivos estéticos, sino también por el mensaje que decidió comunicar durante su participación en el concurso, en el que invitó a los jóvenes a reflexionar sobre su identidad e ir en búsqueda de objetivos propios.

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, expresó conmovida frente al público.

Su consagración también tuvo un peso histórico para la provincia, ya que la corona volvió a Misiones después de 68 años. “Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra, y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mis propios sueños, sino también para recordarles que ustedes pueden cumplir los suyos. No esperen el momento perfecto: empiecen hoy”, sostuvo Rogouski tras ser electa.

“Cada uno tiene algo valioso para aportar. El desafío es animarse a descubrirlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de los demás. Ahí es donde realmente comienzan los cambios que dejan huella”, agregó.

Cuándo es Miss Universo 2026

La edición 75 de Miss Universo se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, en noviembre, con fecha a confirmar, ya que aún varios países siguen en proceso de definir a su candidata.

En promedio, suelen participar 90 concursantes. Hasta el momento, no hay candidatas favoritas para suceder a Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025.