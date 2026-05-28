Los tenistas argentinos con victorias contra el número 1 del mundo en la historia

Los argentinos que vencieron al 1 del mundo.

Hablar de Argentina en el tenis masculino es referirse a uno de los países que más ha producido talentos a lo largo del tiempo. Y son varios los que lograron alguna vez lograr victorias importantes frente al mejor jugador del momento. En algunos casos en reiteradas ocasiones y, en otras, de manera sorprendente una sola vez. Ya sea por lograr superioridad sobre su rival, o aprovechar un mal día del oponente.

Ha habido jugadores habituados a lograr triunfos frente a jugadores top 10. Basta en pensar en el siglo XXI en tenistas como David Nalbandian o Juan Martín Del Potro. Pero no son tantos quienes se dieron el lujo de poder ganarle al número 1 vigente del ranking ATP. Este 28 de mayo de 2026 ese hito lo consiguió Juan Manuel Cerúndolo, que sacó provecho de los problemas físicos que presentó Jannik Sinner para superarlo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

Los jugadores argentinos que vencieron a un número 1 del mundo vigente

Juan Martín Del Potro: 10 victorias.

Guillermo Vilas: 4 triunfos.

David Nalbandian: 3 victorias.

Guillermo Cañas: 3 triunfos.

José Luis Clerc, Mariano Zabaleta, Gastón Gaudio, Agustín Calleri y Juan Manuel Cerúndolo: 1 victoria.

Los triunfos de Del Potro, Vilas y Nalbandian frente a números 1 a lo largo de la historia

Del Potro lidera la tabla de victorias contra números 1 con cuatro triunfos ante Roger Federer (US Open 2009, Masters 2009, Basilea 2012 e Indian Wells 2018), tres ante Rafael Nadal (Miami 2009, Shanghai 2013 y US Open 2018) y tres frente a Novak Djokovic (Copa Davis 2011, Indian Wells 2013 y Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016), considerados el "Big 3" del tenis mundial, por ser los que más grand slams ganaron.

Juan Manuel Cerúndolo se sumó a la lista.

Lo sigue Vilas, con triunfo en el US Open 1977 contra Jimmy Connors con un marcador de 2-6, 6-3, 7-6 (4) y 6-0 y otro contra "Jimbo" 6-4, 3-6 y 7-5 en el Masters ese mismo año. Luego venció a John McEnroe por 6-2, 4-6, 6-3, 2-6 y 6-4 y derrotó a Björn Borg por 6-3, 1-6 y 6-1 en las semifinales de la Copa de las Naciones. Y tres de David Nalbandian a Roger Federer: primero en 2005, 6-7 (4), 6-7 (11), 6-2, 6-1 y 7-6 (3) en las antiguas ATP Finals en Shanghai, y en 2007 1-6, 6-3 y 6-3 y 6-4 y 7-6 (3) en Madrid y París respectivamente.