Salieron a defender a su equipo: Lando Norris y Oscar Piastri justificaron la estrategia de McLaren en Canadá

Norris no pudo terminar y Piastri quedó fuera de los puntos.

La leve llovizna que había caído sobre el Circuito Gilles Villeneuve en la previa a la largada del GP de Canadá de la Fórmula 1 puso en jaque a la mayoría de los equipos, que se quedaron pensativos en cuanto a lo que podía llegar a suceder en los minutos posteriores. Si bien la gran mayoría se mantuvo conservadora y decidió salir a pista con neumáticos de piso seco, otros equipos optaron por apostar a que la lluvia iba a ser importante en las primeras vueltas.

Una de las escuderías que fueron por este lado fue McLaren, que lanzó a sus dos pilotos con neumáticos intermedios de lluvia sin considerar lo rápido que iban a cambiar las condiciones en pista. Tras la salida abortada por la falla en el Racing Bulls de Arvid Lindblad, los ingenieros ya se habían dado cuenta de que habían cometido un error, a tal punto de que llamaron a Lando Norris y Oscar Piastri a cambiar las gomas en las primeras vueltas.

Como resultado, la escudería británica se arruinó la carrera en cuestión de minutos y cerró otro fin de semana fuera de la zona de puntos. A pesar de esto, la dupla salió a justificar la decisión del equipo papaya, siendo el primero en pronunciarse al respecto Norris, quien tuvo que abandonar en la vuelta 40 por una falla en la caja de cambios. “Tomamos la decisión como equipo, y yo también presioné para ello, así que asumo parte de la responsabilidad”, comenzó el inglés en declaraciones recogidas por Motorsport.

“Durante una vuelta y media funcionó, y si hubiese salido un safety car o algo así, quizá nos habría beneficiado aún más”, agregó el actual campeón de la F1, que reconoció que no tuvo ritmo con esos neumáticos durante esas vueltas iniciales a pesar de haber tomado la delantera en la largada. En sintonía con la defensa de la estrategia, Piastri recalcó que fue una apuesta que bien podría haber sido clave para un mejor resultado en otras condiciones.

“Estaba lloviendo de verdad antes de la salida. Llegar a la parrilla con slicks no era fácil. El problema es que dejó de llover justo cuando empezó la vuelta de formación”, comenzó el australiano. En este sentido, Piastri recalcó que la historia hubiese sido otra si llovía más: “Si hubiese llovido un poco más, habríamos parecido héroes. Pero no lo hizo, así que parecimos idiotas”.

McLaren se quedó en cero por segunda vez en la temporada.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Canadá 2026