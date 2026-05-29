Alarmas en Madrid: los dos gigantes que buscan fichar a Julián Álvarez para la siguiente temporada

El delantero podría cambiar de club en la siguiente temporada.

La temporada 2025/26 fue altamente productiva para Julián Álvarez, quien marcó 20 goles en su segundo año con la camiseta del Atlético de Madrid, aunque lamentablemente no llegó a conquistar títulos. Bajo el ala de Diego Simeone, el cordobés quedó cuarto en La Liga de España, perdió la final de la Copa del Rey por penales ante la Real Sociedad y se quedó a las puertas de la final de la Champions League al caer con un 2-1 global ante Arsenal en semifinales.

De ahí que, a pesar de sus buenos números personales y del rol protagónico que tuvo durante la temporada, el delantero de la Selección Argentina no descarte cambiar de equipo después de la Copa del Mundo. Recientemente confirmado como integrante de la lista mundialista de Lionel Scaloni, Julián fue noticia en los últimos días debido al creciente interés que ha despertado en otros gigantes del fútbol europeo.

Uno de ellos no es otro que el Barcelona, que busca aprovechar la salida de Robert Lewandowski, el polaco que quedará libre a fines de junio y se encuentra en la vista de Simeone para reforzar al conjunto colchonero. El hecho de que el goleador abandone el Camp Nou no es un aspecto menor para el Barça, que se favorecería con la regla del uno por uno que establece que un club puede invertir en fichajes la misma cantidad que ha ahorrado o ganado mediante ventas.

La salida del polaco y otros jugadores llevaría la cifra a aproximadamente 150 millones de euros, el mismo valor que el Atlético de Madrid pide como mínimo para dejar ir al exdelantero de River. Claro que la idea del “Cholo” no es entregar a Julián tan fácilmente, lo que se muestra en la elevada cláusula de rescisión, del mismo modo que el jugador no tiene apuro por marcharse, aunque no cierra puertas a ningún lado.

Ahora bien, por fuera del Barcelona, lo cierto es que hay otro interesado de peso que quiere hacerse con los servicios del argentino. Se trata del PSG, que jugará la final de la Champions este sábado en Budapest. De acuerdo con Olé, el cuadro parisino tiene en la mira a Álvarez para la siguiente temporada y no descarta iniciar negociaciones en las próximas semanas para incorporarlo a su plantel cuando finalice la Copa del Mundo.

Julián quedó incluido en la lista del Mundial 2026.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026