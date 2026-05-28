Elecciones en Colombia: ¿Qué debe pasar para que haya segunda vuelta?

El próximo domingo 31 de mayo serán las elecciones presidenciales de Colombia y 14 fórmulas se presentarán para competir por la Presidencia. De acuerdo a las encuestas, será una contienda polarizada y podría llevar a un balotaje en junio.

Entre los candidatos que aparecen con mayor intención de voto se encuentran Iván Cepeda, de Pacto Histórico, respaldado por el presidente Gustavo Petro; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y la derechista Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Qué debe pasar para que haya segunda vuelta en Colombia

Durante la jornada del domingo, y toda esta semana en países del exterior, más de 41,4 millones de ciudadanos colombianos podrán elegir a sus nuevos presidentes y vicepresidente para el periodo de 2026-2030. Para que los candidatos ganen de manera directa, deberán obtener la mitad más uno de los votos, es decir, más del 50%.

En caso de que ninguna fórmula alcance la mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta el próximo 21 de junio. En el balotaje competirán las dos fórmulas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos durante la primera vuelta.

El eventual balotaje está programado para el próximo 21 de junio

Una de las encuestas más recientes, de la consultora CB Global Data, estimó que Cepeda tendría un "empate técnico" con el outsider conservador De la Espriella. Según el relevamiento, Cepeda se mantendría primero con el 36,8%, seguido por De la Espriella con un 35,3%. Detrás de ellos se ubica Paloma Valencia con un 17,0%, seguida por el centrista Sergio Fajardo, quien queda relegado con apenas un 5,7%.

Uno por uno, todos los candidatos presidenciales de Colombia