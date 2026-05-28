La clave de plantar una famosa flor en otoño para un jardín lleno de color en primavera

La Campsis radicans, conocida popularmente como trompeta china, es una trepadora que se destaca por su resistencia y por la belleza de sus flores en forma del instrumento, que lucen en tonos intensos de naranja o rojo. Originaria de América del Norte, esta planta caducifolia se adapta sin problemas a diferentes climas, soportando tanto las bajas temperaturas del invierno como el calor del verano cuando ya está establecida.

Una de las ventajas más valoradas de la Campsis es su rápido crecimiento, que la hace perfecta para cubrir pérgolas, muros y cercos en poco tiempo, otorgando sombra y un toque de color vibrante a cualquier espacio exterior. Su floración, que se extiende durante la primavera y el verano, atrae además a polinizadores como abejas y colibríes, sumando vida al jardín.

El momento ideal para plantar la Campsis es durante el otoño. Esto se debe a que sus raíces pueden desarrollarse en un suelo todavía cálido, pero sin el estrés que implica el calor intenso del verano. Así, la planta se fortalece durante el invierno y puede crecer con más vigor en primavera, logrando una floración espectacular cuando llegan las temperaturas más cálidas.

Además, la Campsis es una planta rústica que no requiere cuidados complicados ni excesivos. Con un soporte adecuado para trepar y un mantenimiento básico, puede prosperar sin problemas, siendo una opción ideal para quienes buscan una trepadora de bajo mantenimiento con gran impacto visual.

En definitiva, aprovechar la temporada otoñal para plantar esta trepadora significa asegurarse un jardín lleno de vida y color en las próximas estaciones. Si buscás una planta que combine resistencia, facilidad y belleza, la Campsis puede convertirse en tu aliada perfecta para transformar cualquier espacio exterior.

Al ser una planta rústica, la campsis no requiere cuidados excesivos y puede crecer vigorosamente con el soporte adecuado.

Trucos y secretos para no fallar con la planta trepadora

Para asegurar el éxito de la planta durante esta temporada, es fundamental seguir una serie de recomendaciones técnicas que optimicen su desarrollo:

Ubicación: se recomienda elegir espacios con exposición solar plena o, en su defecto, condiciones de semisombra; la planta requiere un mínimo de seis horas diarias de iluminación directa para garantizar una floración óptima.

Suelo: aunque presenta una notable capacidad de adaptación a diversas condiciones edáficas, su desarrollo se ve favorecido en sustratos que garanticen un drenaje eficiente y posean un alto contenido de materia orgánica.

Riego: durante la etapa inicial —el primer año—, es indispensable mantener un nivel constante de humedad en el suelo, evitando siempre el encharcamiento. Una vez que el ejemplar se encuentra establecido, demuestra una resistencia considerable ante episodios de sequía.