Dura apenas dos horas: efectos visuales increíbles y una historia de IA de Netflix

La película Atlas es una de las producciones de ciencia ficción más vistas de Netflix desde su estreno en 2024. Protagonizada por Jennifer Lopez, la historia combina acción, inteligencia artificial y viajes espaciales en un futuro donde la humanidad enfrenta una amenaza tecnológica.

Dirigida por Brad Peyton y con un presupuesto de producción de 100 millones de dólares, cuenta también con las actuaciones de Simu Liu, Sterling K. Brown y Mark Strong.

¿De qué se trata Atlas?

La trama sigue a Atlas Shepherd, una analista especializada en terrorismo que desconfía profundamente de las máquinas debido a experiencias traumáticas de su pasado.

Todo comienza cuando una misión para capturar a Harlan, un poderoso robot rebelde responsable de una guerra devastadora, sale mal. Shepherd queda atrapada en un planeta hostil y, para sobrevivir, debe utilizar un avanzado traje tecnológico controlado por inteligencia artificial, algo que contradice completamente sus creencias.

A medida que avanza la historia, la protagonista se ve obligada a colaborar con el sistema que tanto rechaza. La película desarrolla así una relación marcada por la desconfianza, la tensión y el aprendizaje mutuo entre Atlas y la IA que la acompaña durante la misión.

Mientras intenta detener a Harlan antes de que concrete un nuevo ataque contra la humanidad, Atlas enfrenta distintos desafíos en escenarios futuristas y combates de alto riesgo. En paralelo, la película explora temas vinculados al miedo a la tecnología, la dependencia de la inteligencia artificial y los límites entre humanos y máquinas.

Con secuencias de acción, viajes espaciales y enfrentamientos tecnológicos, Atlas combina aventura y suspenso en una trama centrada en la supervivencia y la cooperación forzada entre una humana y una inteligencia artificial.

Ficha técnica de Atlas