Dura menos de 2 horas y es la película de tiburones más vista de la historia de Netflix

En las profundidades del Sena se convirtió en uno de los fenómenos más inesperados de Netflix. La película francesa de terror y acción ambientada en París logró más de 102 millones de visualizaciones en sus primeros meses en la plataforma y pasó a ser la producción gala más vista de la historia del servicio de streaming.

Con una duración de apenas 1 hora y 44 minutos, mezcla desastres urbanos, ataques de tiburones y tensión constante en pleno río Sena, en el corazón de la capital francesa. El éxito fue tan grande que Netflix ya confirmó oficialmente una secuela que comenzará a expandir la historia durante 2027.

¿De qué trata “En las profundidades del Sena”?

La trama sigue a Sophia, una científica marina que descubre que un tiburón gigante adaptado al agua dulce se encuentra en el río Sena, justo cuando París se prepara para un importante evento deportivo internacional. A partir de allí, comienza una carrera contrarreloj para evitar una tragedia masiva.

La película fue dirigida originalmente por Xavier Gens y rápidamente se volvió viral por su combinación de thriller, catástrofe y terror acuático. Muchos espectadores la compararon con clásicos del género como Tiburón, aunque trasladando el peligro a un entorno urbano moderno.

Otro de los puntos que impulsó su popularidad fue su ritmo rápido: la historia evita escenas largas y apuesta por secuencias constantes de tensión y acción. Eso la transformó en una de las películas más comentadas de Netflix durante 2024 y 2025.

¿Qué se sabe de la “En las profundidades del Sena 2"?

Tras el éxito internacional de la primera entrega, Netflix confirmó el rodaje de En las profundidades del Sena 2, que ahora estará dirigida por Alexandre Aja, especialista en cine de terror y responsable de películas como Infierno bajo el agua y Piraña 3D.

Según los primeros adelantos, la secuela mostrará un París completamente inundado y retomará la amenaza del tiburón original varios años después de los hechos de la primera película.