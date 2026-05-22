Ataques israelíes matan a seis médicos libaneses en 24 horas, dice Ministerio de Salud

Seis ​paramédicos libaneses murieron en dos ataques israelíes contra el sur del Líbano en un lapso de 24 horas, informó el viernes el ‌Ministerio de Salud del Líbano, ‌que condenó los ataques por considerarlos violaciones del derecho internacional.

Según el Ministerio de Sanidad del Líbano, un ataque israelí perpetrado durante la noche del jueves al viernes en la localidad de Hanaway, en el sur del Líbano, causó la muerte de cuatro paramédicos de la Asociación Islámica de la Salud. El viernes por la mañana, un ataque israelí mató a dos ​médicos de la Asociación ⁠de Scouts Al-Rissala en Deir Qanoun En-Nahr, según informó el ministerio.

No ‌hubo una respuesta inmediata del Ejército israelí a las preguntas ⁠de Reuters sobre los ataques.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ministerio difundió ⁠un video que, dijo, fue grabado en Deir Qanoun En-Nahr, en el que se ve a dos hombres con chalecos amarillos al borde de una ⁠carretera atendiendo a alguien. Cuando una ambulancia se acerca a los ​dos hombres, se ve un destello y se oye ‌una fuerte explosión. A continuación, se ‌ve a los mismos hombres tendidos en el suelo.

Reuters pudo confirmar ⁠que el video se había grabado en el extremo occidental de Deir Qanoun En-Nahr gracias a los edificios, los árboles y el trazado de la carretera, que coincidían con imágenes de archivo de la zona.

El Ministerio ​de Salud dijo ‌que, en total, seis personas murieron en Deir Qanoun En-Nahr, incluidos los dos médicos y un niño sirio. La localidad ya había sido alcanzada por un ataque aéreo a principios de esta semana que causó la muerte de 14 personas, el ataque ⁠más mortífero desde que se anunció un frágil alto el fuego el mes pasado.

Más de 3.100 personas han perdido la vida en el Líbano desde el 2 de marzo, cuando el grupo armado libanés Hezbolá disparó contra Israel en las primeras salvas de una nueva guerra.

Entre los fallecidos se cuentan 123 miembros del personal sanitario, así como más de 210 niños y casi 300 mujeres, ‌según las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Salud el viernes.

El derecho internacional humanitario ofrece protección a los equipos de primera línea, al personal sanitario y a las infraestructuras civiles, incluidos los centros de salud.

Varios hospitales del sur del Líbano han resultado dañados o han quedado totalmente fuera de servicio por ‌los ataques israelíes, según la Organización Mundial de la Salud.

El jueves, un ataque israelí cerca del Hospital de Tebnine, en el sur del Líbano, dañó las tres ‌plantas del edificio, ⁠incluidas la sala de urgencias, la unidad de cuidados intensivos, la sala de cirugía y las ambulancias aparcadas en el ​exterior, según el Ministerio de Salud.

Con información de Reuters