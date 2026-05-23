Irán acusa a Estados Unidos de "sabotaje" mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

En medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán acusó a Estados Unidos de "sabotear" las negociaciones de paz con "exigencias excesivas". Asimismo, señalaron que desde la gestión de Donald Trump especulan con retomar las hostilidades luego de la tregua pactada a principios de abril. "Desde Washington hay posiciones contradictorias", apuntó el canciller Abbas Aragchi. En este marco, aseguran haber reconstruido sus fuerzas "por completo" durante la tregua y amenazan con una reacción "aplastante" si deciden retomar la guerra. Mientras tanto, Israel continúa con sus ataques a Líbano ignorando el cese al fuego acordado.

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 23 de mayo de 2026.