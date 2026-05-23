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Conflicto en Medio Oriente

Irán acusa a Estados Unidos de "sabotaje" mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 23 de mayo de 2026. 

En medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán acusó a Estados Unidos de "sabotear" las negociaciones de paz con "exigencias excesivas". Asimismo, señalaron que desde la gestión de Donald Trump especulan con retomar las hostilidades luego de la tregua pactada a principios de abril. "Desde Washington hay posiciones contradictorias", apuntó el canciller Abbas Aragchi. En este marco, aseguran haber reconstruido sus fuerzas "por completo" durante la tregua y amenazan con una reacción "aplastante" si deciden retomar la guerra. Mientras tanto, Israel continúa con sus ataques a Líbano ignorando el cese al fuego acordado.

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 23 de mayo de 2026. 

Hace 29 minutos

Irán aseguró "haber reconstruido" sus fuerzas durante la tregua con Estados Unidos

El titular del Parlamento de Irán y jefe de la delegación negociadora de su país, Moahamad Baqer Qalifab, afirmó que las fuerzas iraníes "lograron reconstruirse por completo" desde el comienzo de la tregua el 8 de abril. Además amenazó con una reacción "aplastante" contra Estados Unidos si desde Washington deciden retomar la guerra.

 

"Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra", publicó en sus redes sociales Qalifab este mismo sábado.

Hace 1 hora

El presidente del Parlamento iraní le advirtió a Estados Unidos que Irán "no renunciará a sus derechos" para acordar la paz

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, quien además está a cargo de la delegación negociadora iraní en las conversaciones con Estados Unidos, le advirtió este sábado a Estados Unidos que su país "no tiene intención de renunciar ni a uno solo de sus derechos".

 

Según medios oficiales esto mismo se lo habría dicho al jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, quien está por estas horas en Teherán tratando de impulsar las negociaciones de paz.

 

"No renunciaremos a los derechos de nuestra nación y nuestro país", afirmó Qalifab, además de calificar a Estados Unidos como "una parte que es completamente deshonesta y en la que no se puede confiar".

Hace 1 hora

Israel mantiene sus ataques a Líbano pese a la tregua y mató a otras seis personas

Fuentes sanitarias libanesas confirmaron el asesinato de seis personas al sur del Líbano, tras los ataques aéreos de las fuerzas de ocupación israelí hechos en horas de la madrugada. 

 

De acuerdo a fuentes oficiales en Beirut, los ataques israelíes "no cesaron en la parte meridional del Líbano" desde la noche del viernes, en especial contra Tiro y sus alrededores.

Hace 2 horas

Irán acusa a Estados Unidos de "sabotear" las negociaciones de paz

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de "sabotear" con "exigencias excesivas" las negociaciones para alcanzar la paz en Medio Oriente, señalándolos además de querer especular con "retomar las hostilidades". 

 

El canciller iraní Abbas Aragchi se lo planteó al secretario general de la ONU, António Guterres, quejándose de las "posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas" de Washington.

 

Estos factores "perturban el proceso de negociaciones llevado a cabo bajo la mediación de Pakistán", tal como estimó el ministro iraní.

Hace 18 horas

Renunció la titular de Inteligencia de Trump y crece la interna por la guerra con Irán

La directora de Inteligencia dejará el cargo el 30 de junio en medio de fuertes tensiones dentro de la Casa Blanca. Aunque se justificó con presuntos motivos familiares, su salida profundizaría las tensiones entre los republicanos en torno a la guerra contra Irán.

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07:53 | 22/05/2026

Trump dice que Irán quiere el acuerdo mientras tres países le piden "no retomar la guerra"

El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno de Irán "se muere de ganas" por aceptar su acuerdo de paz, mientras que desde Teherán aún no emitieron respuesta. En paralelo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar le pidieron al jefe de la Casa Blanca que "no retome" la guerra en Medio Oriente.

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07:02 | 21/05/2026

Estados Unidos e Irán se contradicen sobre quién controla el estrecho de Ormuz

Después de que Irán demarcara su zona de vigilancia en el estrecho de Ormuz, Donald Trump aseguró que tiene "control total" sobre el punto estratégico clave para el comercio.

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16:49 | 20/05/2026

Repudio internacional al video de un ministro israelí que maltrató a militantes palestinos

El ministro de Seguridad Israel publicó en sus redes un video en el que se ve cómo sus fuerzas de seguridad maltratan, golpean y humillan a militantes pro palestinos que fueron detenidos en la flotilla internacional que buscaba llegar a La Franja de Gaza. 

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07:56 | 20/05/2026

Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar

La Guardia Revolucionaria amenazó con extender la guerra “más allá de la región” y advirtió que responderá con “golpes aplastantes” ante nuevos ataques.

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21:58 | 19/05/2026

El Senado limitó por primera vez los poderes de Trump por la guerra en Irán

La bancada demócrata en el Senado estadounidense logró imponer una resolución que busca limitar los poderes del presidente Donald Trump en torno a la guerra en Irán. Es la primera vez que lo consiguen en los casi tres meses de la guerra.

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16:15 | 19/05/2026

La inflación mayorista de abril fue del 5,2%, la más alta en dos años

El impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el mercado petrolero golpeó de lleno a los precios en el segmento mayorista, apenas semanas después de que el gobierno de Milei celebrara una desaceleración de la inflación minorista. 

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06:45 | 19/05/2026

Trump prometió un acuerdo esta semana con Irán, pero crecen las dudas

El lunes, el presidente estadounidense informó que "pospuso" un ataque a Irán porque el acuerdo era inminente. Sin embargo, el gobierno qatarí indicó que las negociaciones necesitan "más tiempo".

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06:32 | 18/05/2026

Trump dice que frenó un ataque a Irán porque están cerca de un acuerdo "muy aceptable"

El presidente de Estados Unidos explicó el ataque pospuesto iba a ser el martes. "Esta acuerdo incluirá que Irán no tenga armas nucleares", expresó Trump. 

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00:07 | 18/05/2026

Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo

Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.

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10:10 | 17/05/2026

Tensión en Medio Oriente: pese a la tregua, atacan una planta energética en Emiratos

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 17 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

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11:50 | 16/05/2026

Irán amenaza a EE.UU. por "problemas económicos" mientras Israel viola la tregua

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 16 e mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

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20:33 | 15/05/2026

Un informe israelí denuncia abusos sexuales de Hamas durante y tras el atentado

Una comisión civil documentó más de 10.000 fotos, videos y testimonios sobre violaciones y torturas sexuales durante la incursión en Israel y el cautiverio en Gaza. El reporte sostiene que los crímenes siguieron un patrón organizado y podrían ser utilizados en futuras causas judiciales.

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08:03 | 15/05/2026

Líbano e Israel confirmaron una nueva tregua por 45 días: retomarán negociaciones en junio

Las delegaciones diplomáticas de Líbano e Israel acordaron una nueva tregua de 45 días, tras dos días de conversaciones en Washington. Lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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Polémica en el boxeo por el fallo que le robó el título a Yamil Peralta en Estados Unidos
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