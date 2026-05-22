La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una nueva escalada de tensión marcada por amenazas cruzadas y crecientes divisiones internas en Washington sobre la continuidad de la ofensiva militar. En el marco de los intentos de arribar a un acuerdo de paz en Oriente Medio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hubo un “leve avance” en las negociaciones con el país persa tras una reunión en Teherán entre el canciller iraní, Abbas Araqchi, y el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi. Sin embargo, EE.UU. volvió a advertir que el régimen iraní “nunca puede tener un arma nuclear” y rechazó cualquier posibilidad de aceptar un peaje impuesto por Teherán en el estrecho de Ormuz. En paralelo, el alto funcionario norteamericano también trasladó a sus socios de la OTAN el malestar del presidente Donald Trump por la falta de apoyo de algunos aliados a la ofensiva estadounidense contra Irán, y advirtió que esa “decepción” deberá tener una respuesta. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Estados Unidos reconoce “avances” con Irán en medio de las tensiones militares
EE.UU. además volvió a advertir que el régimen iraní “nunca puede tener un arma nuclear” y rechazó cualquier posibilidad de aceptar un peaje impuesto por Teherán en el estrecho de Ormuz
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La ONU recortó su previsión de crecimiento mundial por la crisis en Medio Oriente
FOTO DE ARCHIVO: Sede de la ONU en Nueva York
Las Naciones Unidas rebajaron esta semana sus previsiones de crecimiento económico mundial, tras considerar que la crisis en Medio Oriente, provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, reavivó las presiones inflacionistas y agravó la incertidumbre.
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Los jugadores de Irán solicitan visados para EEUU y Canadá en Turquía antes del Mundial
Fútbol - Jugadores y personal de Irán en Ankara para trámites de VISA antes de la Copa Mundial - Ankara, Turquía - 21 de mayo de 2026 - Jugadores y personal de Irán llegan a la embajada de Canadá para trámites de VISA antes de la Copa Mundial
La selección nacional de fútbol de Irán acudió el jueves a las citas para la tramitación de visados en Ankara, la capital de Turquía, con vistas a la Copa Mundial de 2026; toda la plantilla solicitó visados para Canadá y algunos jugadores presentaron además solicitudes para entrar en Estados Unidos.
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Pakistán presiona para lograr avances en las negociaciones entre EEUU e Irán
FOTO DE ARCHIVO. El presidente iraní Masoud Pezeshkian se reúne con el ministro del Interior de Pakistán Mohsin Naqvi, en Teherán, Irán
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán se reunió el viernes con su homólogo pakistaní para debatir propuestas destinadas a poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, según informaron medios iraníes, mientras Teherán y Washington siguen en desacuerdo respecto a las reservas de uranio de Teherán y los controles en el estrecho de Ormuz.
07:02 | 21/05/2026
Estados Unidos e Irán se contradicen sobre quién controla el estrecho de Ormuz
Después de que Irán demarcara su zona de vigilancia en el estrecho de Ormuz, Donald Trump aseguró que tiene "control total" sobre el punto estratégico clave para el comercio.
16:49 | 20/05/2026
Repudio internacional al video de un ministro israelí que maltrató a militantes palestinos
El ministro de Seguridad Israel publicó en sus redes un video en el que se ve cómo sus fuerzas de seguridad maltratan, golpean y humillan a militantes pro palestinos que fueron detenidos en la flotilla internacional que buscaba llegar a La Franja de Gaza.
07:56 | 20/05/2026
Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar
La Guardia Revolucionaria amenazó con extender la guerra “más allá de la región” y advirtió que responderá con “golpes aplastantes” ante nuevos ataques.
21:58 | 19/05/2026
El Senado limitó por primera vez los poderes de Trump por la guerra en Irán
La bancada demócrata en el Senado estadounidense logró imponer una resolución que busca limitar los poderes del presidente Donald Trump en torno a la guerra en Irán. Es la primera vez que lo consiguen en los casi tres meses de la guerra.
16:15 | 19/05/2026
La inflación mayorista de abril fue del 5,2%, la más alta en dos años
El impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el mercado petrolero golpeó de lleno a los precios en el segmento mayorista, apenas semanas después de que el gobierno de Milei celebrara una desaceleración de la inflación minorista.
06:45 | 19/05/2026
Trump prometió un acuerdo esta semana con Irán, pero crecen las dudas
El lunes, el presidente estadounidense informó que "pospuso" un ataque a Irán porque el acuerdo era inminente. Sin embargo, el gobierno qatarí indicó que las negociaciones necesitan "más tiempo".
06:32 | 18/05/2026
Trump dice que frenó un ataque a Irán porque están cerca de un acuerdo "muy aceptable"
El presidente de Estados Unidos explicó el ataque pospuesto iba a ser el martes. "Esta acuerdo incluirá que Irán no tenga armas nucleares", expresó Trump.
00:07 | 18/05/2026
Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo
Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.
10:10 | 17/05/2026
Tensión en Medio Oriente: pese a la tregua, atacan una planta energética en Emiratos
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 17 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
11:50 | 16/05/2026
Irán amenaza a EE.UU. por "problemas económicos" mientras Israel viola la tregua
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 16 e mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
20:33 | 15/05/2026
Un informe israelí denuncia abusos sexuales de Hamas durante y tras el atentado
Una comisión civil documentó más de 10.000 fotos, videos y testimonios sobre violaciones y torturas sexuales durante la incursión en Israel y el cautiverio en Gaza. El reporte sostiene que los crímenes siguieron un patrón organizado y podrían ser utilizados en futuras causas judiciales.
08:03 | 15/05/2026
Líbano e Israel confirmaron una nueva tregua por 45 días: retomarán negociaciones en junio
Las delegaciones diplomáticas de Líbano e Israel acordaron una nueva tregua de 45 días, tras dos días de conversaciones en Washington. Lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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Trump dice que China se ofreció a mediar con Irán y Xi le propone ser "socios"
La agenda de la reunión bilateral estuvo dominada por la guerra en Medio Oriente, la guerra comercial de Estados Unidos, su apoyo a Taiwán y las regulaciones para las nuevas tecnologías. Qué dijo cada uno después del encuentro.
06:47 | 14/05/2026
EE.UU. alerta por el bloqueo en Ormuz: ya hay 70 buques afectados
Estos navíos comerciales fueron desviados por la Armada mientras se "inmovilizó" a otros cuatro para "garantizar" el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.