Estados Unidos reconoce “avances” con Irán en medio de las tensiones militares

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una nueva escalada de tensión marcada por amenazas cruzadas y crecientes divisiones internas en Washington sobre la continuidad de la ofensiva militar. En el marco de los intentos de arribar a un acuerdo de paz en Oriente Medio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hubo un “leve avance” en las negociaciones con el país persa tras una reunión en Teherán entre el canciller iraní, Abbas Araqchi, y el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi. Sin embargo, EE.UU. volvió a advertir que el régimen iraní “nunca puede tener un arma nuclear” y rechazó cualquier posibilidad de aceptar un peaje impuesto por Teherán en el estrecho de Ormuz. En paralelo, el alto funcionario norteamericano también trasladó a sus socios de la OTAN el malestar del presidente Donald Trump por la falta de apoyo de algunos aliados a la ofensiva estadounidense contra Irán, y advirtió que esa “decepción” deberá tener una respuesta. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.