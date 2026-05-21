Tensión en la Fórmula 1: Lando Norris se suma a la movida de competir en las 24 Horas de Le Mans

Norris no descarta pasarse a las carreras de resistencia.

El fin de semana pasado, Max Verstappen firmó una asombrosa actuación en las 24 Horas de Nurburgring, donde estuvo a solo tres horas de hacerse con la victoria cuando una falla en el Mercedes lo dejó afuera de competencia. Desde el año pasado, el neerlandés ha mostrado su interés por competir en GT3, lo que viene de la mano con la desilusión que ha causado el nuevo reglamento de la Fórmula 1.

De hecho, Andrea Kimi Antonelli, el actual líder del campeonato, ha señalado que le gustaría correr junto al tetracampeón del mundo, aunque desde Mercedes cortaron con sus ilusiones. En medio de todo esto, ahora ha sido Lando Norris el que se ha referido a la posibilidad de correr en las carreras de resistencia, aunque no puso su ojo en el circuito alemán, sino en las míticas 24 Horas de Le Mans, el evento más importante en la categoría.

A través de un video publicado en YouTube, el piloto británico se refirió a sus planes futuros por fuera de la F1 y resaltó que le gustaría probar otros certámenes durante su carrera en el automovilismo. “Todavía siento que quiero ir e intentar otras cosas”, comenzó Norris, que manifestó su interés por representar a McLaren en las carreras de resistencia ahora que el equipo papaya desarrolla su MCL-HY Hypercar.

“Hacer Le Mans, ahora McLaren está haciendo Le Mans, así que quizá vaya y haga eso en algún momento”, agregó el vigente campeón del mundo, aunque advirtió que no es algo urgente en su mente. “Todavía soy joven, así que aún no he pensado en todo”, señaló antes de referirse a la posibilidad de formar una familia y tener hijos que puedan continuar con su legado en el deporte automotor.

Por fuera de las imaginaciones de Norris, lo cierto es que la marca británica tiene programado su debut en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA para el próximo año, por lo que formará parte de Le Mans 2027. Por el momento, Mikkel Jensen ha sido el primero en probar el coche, pero Zak Brown insinuó en su momento la posibilidad de que tanto Lando como Oscar Piastri se sumen a dicha competencia.

“¿Quién no quiere ganar Le Mans? He hablado con Lando y Oscar sobre ello, y han dicho que les encantaría ir a correr en Le Mans. Eso es genial”, afirmó el CEO de McLaren en una entrevista con WEC TV a inicios del 2025. Cabe mencionar que Verstappen, a pesar de no haber competido aun en el Circuito de la Sarthe, también ha manifestado su deseo de correr en las 24 Horas de Le Mans.

Verstappen podría mudarse al WEC en 2026.

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