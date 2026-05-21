Los jugadores de Irán solicitan visados para EEUU y Canadá en Turquía antes del Mundial

Fútbol - Jugadores y personal de Irán en Ankara para trámites de VISA antes de la Copa Mundial - Ankara, Turquía - 21 de mayo de 2026 - Jugadores y personal de Irán llegan a la embajada de Canadá para trámites de VISA antes de la Copa Mundial

La ​selección nacional de fútbol de Irán acudió el jueves a las citas para la tramitación de visados en Ankara, ‌la capital de Turquía, ‌con vistas a la Copa Mundial de 2026; toda la plantilla solicitó visados para Canadá y algunos jugadores presentaron además solicitudes para entrar en Estados Unidos.

La Copa Mundial será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, e Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

Irán se enfrentará ​a Nueva Zelanda el ⁠15 de junio y a Bélgica el 21 de junio ‌en Los Ángeles, antes de medirse a Egipto ⁠en Seattle cinco días después. Necesitarían ⁠acceder a Canadá si pasan a las eliminatorias.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Toda la plantilla acudió a las citas para solicitar los visados canadienses, mientras que algunos ⁠jugadores que no habían solicitado visados para Estados Unidos ​antes de la guerra de Irán también ‌presentaron sus solicitudes en Ankara, según ‌informó un responsable de la Federación Iraní de Fútbol.

Algunos jugadores ⁠iraníes que militan en el extranjero se unieron a la selección en Ankara antes de viajar posteriormente al campo de entrenamiento del equipo en Antalya, en la costa mediterránea de Turquía, ​según el ‌responsable.

Irán está realizando una concentración previa al torneo en Turquía después de que la liga nacional iraní fuera suspendida tras los ataques estadounidenses e israelíes contra el país que comenzaron el 28 de febrero, lo que ⁠ha dejado a muchos jugadores sin la forma física necesaria para competir.

El equipo entrenó en Antalya esta semana, mientras el seleccionador Amir Ghalenoei intentaba preparar su plantilla después de que la mayoría de los jugadores que juegan en la liga nacional llevaran siete semanas sin competir durante la suspensión de la liga iraní.

Irán se clasificó con antelación ‌para la Copa Mundial ampliada a 48 equipos, pero los preparativos se han visto ensombrecidos por la incertidumbre sobre las disposiciones de viaje y seguridad tras el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La Federación Iraní de Fútbol había anunciado previamente que las solicitudes ‌de visado para Estados Unidos del equipo se tramitarían en Turquía tras las conversaciones mantenidas con la FIFA.

Irán se enfrentará a Gambia en un ‌partido amistoso ⁠el 29 de mayo, tras lo cual Ghalenoei dará a conocer la lista definitiva de 26 jugadores ​para el Mundial antes de la fecha límite fijada por la FIFA, el 1 de junio.

Con información de Reuters