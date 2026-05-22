Renunció la titular de Inteligencia de Trump y crece la interna por la guerra con Irán

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, le presentó este viernes su renuncia al gobierno de Donald Trump en medio de fuertes cuestionamientos internos por sus diferencias sobre la guerra con Irán. La funcionaria dejará el cargo el próximo 30 de junio y, según explicó, renunció por motivos personales "vinculados a la salud de su esposo".

La información fue confirmada primero por medios estadounidenses y luego por el propio Trump, quien anunció que el reemplazante será Aaron Lukas, hasta ahora segundo de Gabbard en la estructura de Inteligencia.

Tras la acción militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, explotaron críticas tanto afuera como adentro de la Casa Blanca por dicha decisión del presidente Trump.

En los últimos meses hubo una serie de renuncias y despidos de algunos funcionarios críticos con la guerra en Medio Oriente, como fue el caso Joe Kent -titular del área Antiterrorista-, opositor a la idea de conflicto en la región. A esto se sumó, la semana pasada, el respaldo de algunos senadores republicanos a la resolución que le recorta poderes de guerra al propio Trump.

La salida de Gabbard, en este contexto, representa el cuarto cambio dentro del gabinete de Trump en lo que va del año. "Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos", escribió el mandatario en su red Truth Social, al confirmar la salida de Gabbard del Gobierno republicano.

En la carta enviada al presidente, Gabbard explicó que su marido, Abraham Williams, fue diagnosticado recientemente con "una forma extremadamente rara de cáncer de hueso" y señaló que necesita "estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla". "Lamentablemente debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026", tal como expresó la próxima ex funcionaria.

Las críticas de Gabbard a la guerra en Medio Oriente

Más allá de sus excusas, la salida de Gabbard está atravesada por tensiones políticas dentro del Gobierno republicano. La excongresista por Hawái venía perdiendo respaldo en la Casa Blanca por su escepticismo respecto de la ofensiva militar contra Irán impulsada por Trump. En marzo, durante una comparecencia ante el Congreso, sostuvo que Teherán no estaba cerca de desarrollar un arma nuclear, una afirmación que chocó directamente con el discurso utilizado por el presidente para justificar la escalada bélica en Medio Oriente.

También fue cuestionada por los altos mandos republicanos por sus posiciones sobre Rusia y Ucrania. La dirigente cuestionó reiteradamente las sanciones contra Moscú y se mostró escéptica sobre el apoyo militar estadounidense a Kiev, posturas que le valieron acusaciones de ser "prorrusa" por parte de sus detractores. Además, fue duramente cuestionada por haberse reunido en 2017 con el entonces presidente sirio Bashar al-Assad durante un viaje a Damasco.