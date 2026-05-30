Ancelotti se cansó de los rumores y confirmó lo que pasará con Neymar en el Mundial tras la lesión

La decisión de Ancelotti con Neymar lesionado en Brasil para el Mundial 2026

Lo sucedido con Neymar sigue generando controversia en la Selección de Brasil y Carlo Ancelotti habló al respecto en las últimas horas. La lesión de grado 2 en la pantorrilla, confirmada por el médico del seleccionado, dejó en claro que estará inactivo por al menos tres semanas quedándose afuera de los amistosos previos al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 como también del primer encuentro ante Marruecos. El DT italiano tiene muy claro lo que hará con el astro.

El técnico con pasado en el Real Madrid brindó una conferencia de prensa en la que hizo referencia a lo que pasa con el hombre del Santos que podría reaparecer recién el 19 de junio contra Haití y no estar seis días antes contra el conjunto marrroquí. Con los 26 confirmados para jugar la Copa del Mundo, "Ney" era una incógnita más allá de estar incluido. Ahora, Ancelotti se encargó de confirmar que lo mantendrá más allá de este problema físico.

Ancelotti confirmó qué hará con Neymar en el Mundial 2026

"Esperamos a Neymar en el primer partido de la Copa contra Marruecos. Si no lo logra, lo esperamos para el segundo. No vamos a cambiar a nadie, los jugadores elegidos son estos 26 y van a jugar la Copa del Mundo", declaró el experimentado entrenador acerca de la presenciar del exjugador del Barcelona y el PSG. De esta manera, quedó claro que no lo borrará a pesar de la lesión y le dará minutos en caso de que esté a disposición.

Los números de Neymar con la Selección de Brasil

Partidos jugados : 128.

: 128. Goles : 79.

: 79. Asistencias : 59.

: 59. Títulos: Copa Confederaciones 2013 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos Rio 2016.

Carlo Ancelotti habló sobre la lesión de Neymar antes del Mundial 2026

La lista completa de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio).

: (Liverpool), (Fenerbahçe), (Gremio). Defensores : Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) , Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al-Alhi), Leo Pereira (Flamengo)

: (PSG), (Arsenal), (Flamengo) , (Roma), (Flamengo), (Juventus), (Zenit), (Al-Alhi), (Flamengo) Volantes : Cas emiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad).

: (Manchester United), (Newcastle), (Flamengo), (Botafogo), (Al-Ittihad). Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Olympique de Lyon), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

El fixture de Brasil en el Mundial 2026: cómo ver sus partidos en el Grupo C