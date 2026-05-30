José C. Paz incorporó un angiógrafo municipal y realizó su primera intervención cardiovascular

El municipio de José C. Paz sumó este viernes un angiógrafo de última generación al Hospital Cardiovascular "Miguel Maca Bulján", y en el mismo acto inaugural el jefe de Hemodinamia, Dr. Pablo Nicolás Luna, realizó la primera intervención quirúrgica con el nuevo equipo.

El aparato habilita la prevención, diagnóstico y tratamiento temprano de infartos, infartopatías y procesos trombóticos, y se integra a los dispositivos ya existentes en el hospital para ampliar la oferta de procedimientos de hemodinamia y estudios vasculares. Hasta ahora, parte de esas derivaciones recaían en otros distritos del conurbano.

El senador bonaerense Mario Alberto Ishii, intendente en uso de licencia, celebró la inauguración en sus redes sociales y destacó que el equipo mejorará la atención de enfermedades cardíacas para los vecinos del partido.

Del acto participaron la intendenta interina Lorena Espina, el secretario de Gobierno Pablo Mansilla, la secretaria de Salud Claudia López, el director del hospital Dr. Javier Funes y el director del Hospital de Traumatología y Rehabilitación "Domingo Angio", Dr. Celestino Saavedra.

Para qué sirve un Angiógrafo

Un angiógrafo es un equipo de rayos X de alta tecnología que permite visualizar en tiempo real el interior de los vasos sanguíneos (arterias y venas) de todo el cuerpo.

Funciona mediante un tubo de rayos X y un monitor de alta resolución que proyecta la anatomía vascular al inyectar un líquido de contraste.

Sus funciones principales se dividen en dos áreas:

1. Diagnóstico preciso

Detecta obstrucciones: Identifica coágulos, placas de colesterol o estrechamientos en arterias y venas.

Identifica coágulos, placas de colesterol o estrechamientos en arterias y venas. Visualiza malformaciones: Permite observar aneurismas (dilataciones anormales) y tumores, evaluando cómo les llega el flujo sanguíneo.

Permite observar aneurismas (dilataciones anormales) y tumores, evaluando cómo les llega el flujo sanguíneo. Urgencias: Es clave para detectar a tiempo el origen de infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares (ACV).

2. Tratamiento mínimamente invasivo (Intervencionismo)

A través de un pequeño catéter introducido en una arteria (generalmente en la ingle o la muñeca), el angiógrafo guía a los médicos para realizar procedimientos sin necesidad de cirugía abierta. Permite:

Destapar arterias bloqueadas mediante la colocación de stents o balones.

o balones. Reparar aneurismas o cerrar vasos sanguíneos que alimentan tumores (embolización).

Implantar marcapasos o desfibriladores.

El Hospital Cardiovascular funciona las 24 horas en Dinamarca 3627, esquina Finlay.