Trump tomará pronto una decisión sobre el acuerdo con Irán y dice que Ormuz debe abrirse

Un buque anclado en el Estrecho de Ormuz, visto desde Musandam (Omán)

Por Michelle Nichols, Parisa ​Hafezi y Yomna Ehab

WASHINGTON/DUBÁI, 29 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el viernes ‌tomaría una decisión sobre ‌un posible acuerdo con Irán para prorrogar el alto el fuego, el que debería incluir la apertura del estrecho de Ormuz y el desmantelamiento de la capacidad de Teherán para fabricar armas nucleares.

"Me reuniré ahora, en la Sala de Crisis, para tomar una decisión definitiva", dijo ​el mandatario, refiriéndose ⁠al centro neurálgico de la Casa Blanca para el ‌seguimiento de conflictos mundiales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fuentes habían indicado que ⁠se avecinaba un acuerdo para prorrogar ⁠la tregua vigente desde principios de abril por otros 60 días, con el fin de permitir que se reanuden los ⁠envíos de petróleo y gas a través de ​la vía navegable, mientras los negociadores abordan ‌cuestiones espinosas como el programa ‌nuclear de la república islámica.

"Irán debe aceptar que nunca ⁠tendrá un arma o una bomba nuclear. El estrecho de Ormuz debe abrirse inmediatamente, sin peajes, para permitir el tráfico marítimo sin restricciones en ambas direcciones", dijo ​Trump, que ‌añadió que Estados Unidos "desenterraría" el material nuclear.

Una fuente iraní de alto rango dijo a Reuters que se había alcanzado un acuerdo político sobre la guerra, pero que aún no se había concretado.

La ⁠agencia de noticias semioficial iraní Fars, que basó su información en fuentes, dijo que había una "mezcla de verdad y falsedad" en los comentarios de Trump, que constituían un "intento de presentar una victoria inventada".

Una vez que Estados Unidos levante el bloqueo a los buques iraníes, el estrecho se reabriría, pero bajo las condiciones ‌de Teherán, señaló Fars.

No hay ninguna disposición para destruir materiales nucleares en el memorando de entendimiento entre las partes, según la agencia, pero sí se acordó liberar 12.000 millones de dólares de los activos iraníes congelados.

La guerra iniciada por ‌Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y el ‌Líbano, y ha ⁠provocado dificultades económicas en el mundo por un alza de los precios de la energía debido ​al cierre del estrecho de Ormuz por parte de la república islámica.

Con información de Reuters