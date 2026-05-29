Pericias sobre un buzo, un auto rojo y caballos en una zona clave: así avanza la Justicia en el caso Agostina Vega

Fuentes al tanto de la investigación confirmaron que los peritos a cargo de la investigación realizarán un análisis minucioso sobre un buzo que fue hallado en el marco de la búsqueda. Si bien no trascendieron precisiones sobre las características de la prenda ni el lugar exacto donde fue encontrada, el estudio de ese elemento se convirtió en una de las prioridades del fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón.

Paralelamente, un auto rojo que fue localizado abandonado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra está siendo analizado por especialistas. El vehículo coincide con el modelo que el único detenido, Claudio Barrelier, mencionó en su declaración cuando intentó explicar que la adolescente se habría subido sola a un Volkswagen Gol rojo. El fiscal Garzón ya había señalado que el rodado “es importante para la causa” y que “ha aportado rumbo a la investigación”.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la investigación por la desaparición de Agostina Vega avanza con múltiples frentes y que los operativos se extienden más allá de la ciudad de Córdoba. “Se están realizando numerosos procedimientos. A partir de las pruebas, se van intensificando nuevas medidas. La búsqueda es intensa a partir de la evidencia probatoria previa, no se busca a Agostina a ciegas”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.

Barrelier, de 33 años, es el único detenido e imputado por la desaparición de Agostina. La familia de la adolescente se constituyó como querellante y exige respuestas. “La buscamos viva y sin vida, son las dos hipótesis”, declaró el fiscal Garzón en las últimas horas. La causa continúa abierta y no se descartan nuevos allanamientos en las próximas horas. Cualquier información sobre el paradero de Agostina puede ser comunicada de manera anónima a la línea 134.

Cronología del caso Agostina Vega

Agostina Vega, de 14 años, fue vista por última vez el sábado 23 de mayo en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba. Su familia denunció la desaparición al día siguiente y se activó un operativo de búsqueda que incluyó el rastrillaje en la zona y la revisión de cámaras de seguridad.

El primer gran avance ocurrió cuando la Justicia incorporó al expediente un video que muestra a la adolescente ingresando a una vivienda del barrio Cofico. Esa propiedad pertenece a Claudio Barrelier, de 33 años, quien fue detenido el 26 de mayo y es hasta ahora el único imputado.

En su declaración, Barrelier intentó explicar que Agostina se habría subido sola a un Volkswagen Gol rojo. Sin embargo, las imágenes contradicen esa versión y lo ubican junto a la joven momentos antes de su desaparición.

La familia de Agostina se constituyó como querellante, representada por la abogada Fernanda Alaniz, quien no descartó la hipótesis de trata de personas. La madre y el padre de la adolescente participaron activamente de la búsqueda y exigieron justicia en varias marchas.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, afirmó en declaraciones anteriores que las pruebas reunidas permiten reconstruir lo ocurrido y que “la verdad se acerca”. También descartó por el momento la existencia de otros sospechosos.

Además de las pericias en curso, la policía realizó rastrillajes en zonas rurales de la provincia y revisó el contenido de teléfonos celulares secuestrados. La causa sigue abierta y la búsqueda de Agostina continúa.