En Radio Rivadavia revelaron qué hará Milei durante el Mundial y la sorpresa es total: "Está pidiendo"

En Radio Rivadavia revelaron qué hará Milei durante el Mundial y la sorpresa es total.

En medio de la expectativa por el próximo Mundial, Nelson Castro e Ignacio Ortelli debatieron en Radio Rivadavia sobre el impacto político que podría tener el torneo para el gobierno de Javier Milei.

Durante el programa radial, Ignacio Ortelli aseguró que dentro del oficialismo existe una expectativa marcada por la llegada de la Copa del Mundo y deslizó que el torneo podría funcionar como una pausa para las tensiones políticas. "El Gobierno está pidiendo que llegue el Mundial ya", sostuvo el periodista. En ese contexto, también cuestionó al vocero presidencial Manuel Adorni y señaló que "sigue estirando la presentación de la declaración jurada". Ortelli fue todavía más allá y afirmó que el gobierno libertario apuesta a "planchar las noticias políticas" durante varias semanas gracias al impacto social y mediático del campeonato.

Nelson Castro coincidió con el análisis, aunque advirtió que experiencias similares no terminaron beneficiando a otros gobiernos argentinos. "No le sirvió a Alfonsín, ni que hablar a Alberto Fernández", planteó el conductor, en referencia a los supuestos intentos de distintos oficialismos de apoyarse en grandes eventos deportivos para aliviar el desgaste político. Según explicó, el entusiasmo futbolero puede generar un alivio temporal, pero no modifica los problemas estructurales. "Son 40 días y después vuelve la realidad", resumió.

En Radio Rivadavia revelaron qué hará Milei durante el Mundial y la sorpresa es total.

El enojo de Nelson Castro

En otro tramo del intercambio, Castro remarcó que el efecto social del Mundial tiene límites y sostuvo que la ciudadanía mantiene sus preocupaciones cotidianas más allá del fútbol. "La gente no es tonta", lanzó el periodista. Ortelli, por su parte, completó el análisis señalando que el Gobierno también contribuye a sostener esa estrategia “no haciendo” determinadas acciones políticas en medio del contexto actual.