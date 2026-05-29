Lo confirmó Ricardo Darín: qué es lo que está "a punto de extinguirse" por culpa del Gobierno de Milei

Ricardo Darín fue duro contra el gobierno de Milei.

Ricardo Darín volvió a meterse de lleno en el debate sobre el presente de la cultura en la Argentina y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión. Durante una entrevista, el actor expresó su preocupación por la situación que atraviesan los proyectos independientes y lanzó un fuerte reclamo que muchos interpretaron como una crítica directa a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La queja de Ricardo Darín contra el gobierno de Milei

Lejos de hablar de sus próximos trabajos o de su exitosa carrera, Darín eligió poner el foco en las dificultades que enfrentan quienes intentan desarrollar proyectos culturales sin respaldo económico. Según explicó, el problema no pasa solamente por la falta de recursos, sino también por la ausencia de estímulos para las nuevas generaciones.

El actor sostuvo que existe una enorme cantidad de jóvenes con historias valiosas para contar, pero advirtió que muchos de esos talentos encuentran cada vez más obstáculos para llevar adelante sus ideas.

Darín habló del riesgo en la cultura argentina.

La advertencia de Darín a Milei

En ese contexto fue cuando lanzó una de las frases más contundentes de toda la entrevista. Darín aseguró que el cine independiente atraviesa una situación límite y advirtió que se encuentra "a punto de extinguirse".

La afirmación generó impacto porque proviene de una de las figuras más reconocidas de la industria audiovisual argentina, alguien que durante décadas trabajó tanto en producciones masivas como en proyectos más pequeños vinculados al cine de autor.

Para el protagonista de tantas películas emblemáticas, el problema radica en que cada vez resulta más difícil encontrar mecanismos de apoyo para quienes recién comienzan. Según planteó, hoy prácticamente todo está atravesado por criterios comerciales y económicos que dejan poco espacio para propuestas que no persigan una rentabilidad inmediata.

El actor definió el momento actual como una etapa de incertidumbre y transición. Un período donde conviven las dificultades económicas con nuevas posibilidades técnicas para crear.

Pese a las críticas, se mostró optimista respecto al futuro. Darín aseguró que tarde o temprano volverán las condiciones para que los proyectos culturales encuentren apoyo y puedan desarrollarse con mayor libertad.

Incluso dejó una reflexión que sintetiza su mirada sobre el tema. Según expresó, la cultura puede atravesar momentos de crisis profundas, pero nunca desaparece por completo.

Por eso, aunque advirtió que el camino puede ser difícil y que muchos proyectos podrían quedar en el camino, se mostró convencido de que el arte terminará encontrando la manera de resurgir una vez más.