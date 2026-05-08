La verdad detrás de la separación de Ricardo Darín y su esposa, Florencia Bas

El actor reveló un dato inédito sobre su matrimonio y desmintió todas las especulaciones.

Tras diez años de relación y dos hijos en común, la pareja de Ricardo Darín y Florencia Bas atravesó por una crisis matrimonial en 1999. Sin embargo, el actor argentino reveló que vivían juntos en una misma casa en el barrio de Belgrano, con el objetivo de sostener a la familia y acompañar a sus hijos.

La noticia se mantenía fuera de los medios sin ser pública. Sin embargo, la primicia causó un impacto en el mundo mediático ya que anuló completamente todas las especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de Florencia.

Ricardo Darin explicó para Revista Caras el 5 de mayo qué la relación entre ellos no era mala en ese entonces, pero que se habían distanciado. Además, aseguró que la convivencia continuaba a pesar de la crisis matrimonial ya que el actor aclaró que no existía mudanza ni compra de otro departamento. Por otro lado, Florencia Bas se mostraba públicamente como una persona reservada y enfocada en sus hijos.

La crisis matrimonial que atravesaron Ricardo Darín y su esposa

Ricardo Darín y Florencia Bas comenzaron su historia de amor con un “flechazo” en 1987, en Buenos Aires. Se conocieron cuando él la vio pasar por la calle Corrientes desde una vidriera de una pizzería. El actor confirmó que fue amor a primera vista y que se casaron al poco tiempo de 5 meses después.

Durante los últimos días de abril, Ricardo Darín confirmó que él y su esposa, Florencia Bas atravesaron por una crisis matrimonial hace varios años. La convivencia continuaba debido a la crianza de sus hijos, Ricardo “Chino” Darin y Clara Darin. A pesar de que su vida privada era de bajo perfil, los rumores y especulaciones sobre su vínculo afectaron profundamente a la familia: “Hasta dijeron que ella tenía un affaire con un profesor de tenis. Por favor, es todo una mentira”, comentó Ricardo Darin en el transcurso de una entrevista con la revista CARAS.