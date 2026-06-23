Con otro doblete de Mbappé, Francia golea 3-0 a Irak y se mete a dieciseisavos del Mundial

Kylian Mbappé volvió a anotar dos goles el lunes y Francia aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial con una victoria 3-0 sobre Irak, después de que una tormenta eléctrica convirtiera el choque por el Grupo I en un encuentro de casi cuatro horas.
Mbappé, que ahora suma 16 tantos y se encuentra a dos goles de Lionel Messi en la lista histórica de máximos artilleros de la Copa del Mundo, marcó un gol en cada tiempo, antes de que Ousmané Dembélé también anotara, con lo que Francia mantuvo su inicio perfecto en el torneo y sumó seis puntos.
La segunda parte comenzó tras un retraso de casi dos horas debido a las tormentas eléctricas y los relámpagos en la zona de Filadelfia.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Francia concluye su campaña en la fase de grupos contra Noruega en Boston el viernes.
Con información de Reuters