Con otro doblete de Mbappé, Francia golea 3-0 a Irak y se mete a dieciseisavos del Mundial

Kylian Mbappé, de Francia, celebra el segundo gol de su equipo contra Irak

Kylian Mbappé volvió a anotar dos ‌goles el ‌lunes y Francia aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial con una victoria 3-0 sobre ​Irak, después ⁠de que una ‌tormenta eléctrica convirtiera ⁠el choque por ⁠el Grupo I en un encuentro de casi cuatro ⁠horas.

Mbappé, que ahora ​suma 16 tantos ‌y se ‌encuentra a dos goles ⁠de Lionel Messi en la lista histórica de máximos artilleros ​de ‌la Copa del Mundo, marcó un gol en cada tiempo, antes de que Ousmané ⁠Dembélé también anotara, con lo que Francia mantuvo su inicio perfecto en el torneo y sumó seis puntos.

La segunda parte ‌comenzó tras un retraso de casi dos horas debido a las tormentas eléctricas y los relámpagos ‌en la zona de Filadelfia.

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Francia concluye su campaña en ‌la ⁠fase de grupos contra Noruega en ​Boston el viernes.

Con información de Reuters