Las pausas para hidratarse afectan más de lo que pensaba al principio, afirma Tuchel

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Inglaterra

Las pausas para hidratarse introducidas en este Mundial están afectando a los partidos más de ‌lo que se pensaba ‌inicialmente y rompen el ritmo del juego, afirmó el lunes el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

La FIFA introdujo pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo debido a las sofocantes temperaturas en las ciudades sede de Estados Unidos, Canadá y ​México, pero han ⁠suscitado opiniones encontradas.

Los detractores afirman que estas pausas, que ‌en esencia dividen el partido en cuatro ⁠cuartos, no hacen más que ⁠permitir a las cadenas de televisión sacar partido de los cortes publicitarios de más de dos minutos, lo ⁠que ha sido motivo de controversia entre los ​puristas del deporte.

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"Creo que eso (la pausa ‌para hidratarse) interrumpe y altera ‌la identidad del partido, mucho más de lo ⁠que pensaba", dijo Tuchel en una rueda de prensa previa al partido del Grupo L ante Ghana.

"Por supuesto, antes ya había pausas de hidratación, cuando hacía ​mucho, ‌mucho calor y eran necesarias, pero eran más cortas y solo se producían en algunos partidos. Ahora, en cambio, dividen el partido prácticamente en cuatro cuartos, y creo que alteran las ⁠características", agregó.

Aunque no todos los partidos se disputan durante el día, las pausas de hidratación se han impuesto en todos los encuentros del Mundial en aras de la equidad y la uniformidad, incluso si las condiciones meteorológicas no las requieren realmente.

No se espera que las temperaturas en ‌Boston el martes superen los 20 grados centígrados.

"Como entrenador, por supuesto que me gusta tener influencia y mantener a mi equipo unido, pero, en general, creo que me gusta más el fútbol cuando se juega de una ‌sola vez, en una sola parte, porque así se genera un impulso", afirmó Tuchel.

"Es difícil crear un impulso, y ‌es difícil mantenerlo (...) ⁠Se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado y eso ​simplemente contribuye a la esencia de este deporte, y eso (la pausa para hidratarse) le resta valor", apuntó.

Con información de Reuters