Inglaterra no tiene problemas de lesiones y Saka está sin dolor, dice DT Tuchel

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Inglaterra

El seleccionador de Inglaterra, Thomas ‌Tuchel, ‌dijo que su equipo no tenía problemas de lesiones de cara a su segundo partido del Mundial frente ​a Ghana, el ⁠martes, y que ‌el centrocampista Bukayo ⁠Saka ya ⁠no sentía dolor por un problema en el tendón ⁠de Aquiles.

"Todos están ​disponibles, todos han ‌participado en ‌los entrenamientos", dijo Tuchel ⁠a periodistas el lunes.

"Bukayo está mejorando cada vez más. Se ​mueve ‌con cada vez más soltura. Ya no siente dolor. Ha podido completar ⁠nuestras dos sesiones de entrenamiento de los últimos dos días al máximo nivel, así que está listo para jugar, aunque ‌no les diré si empezará en el banquillo".

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Saka, que suele ser titular indiscutible con Inglaterra, ‌salió al campo como suplente en la victoria ‌4-2 sobre ⁠Croacia en el partido inaugural del ​torneo la semana pasada.

(Texto de William Schomberg. Editado por Daniela Desantis)