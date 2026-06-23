Inglaterra no tiene problemas de lesiones y Saka está sin dolor, dice DT Tuchel

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo que su equipo no tenía problemas de lesiones de cara a su segundo partido del Mundial frente a Ghana, el martes, y que el centrocampista Bukayo Saka ya no sentía dolor por un problema en el tendón de Aquiles.
"Todos están disponibles, todos han participado en los entrenamientos", dijo Tuchel a periodistas el lunes.
"Bukayo está mejorando cada vez más. Se mueve con cada vez más soltura. Ya no siente dolor. Ha podido completar nuestras dos sesiones de entrenamiento de los últimos dos días al máximo nivel, así que está listo para jugar, aunque no les diré si empezará en el banquillo".
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Saka, que suele ser titular indiscutible con Inglaterra, salió al campo como suplente en la victoria 4-2 sobre Croacia en el partido inaugural del torneo la semana pasada.
(Texto de William Schomberg. Editado por Daniela Desantis)