Ver Jordania vs. Argelia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Jordenia enfrenta a Argelia.

Jordania y Argelia se enfrentan este martes 24 de junio a las 00 (hora argentina) un encuentro determinante por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El duelo, que se jugará luego de una primera jornada con resultados muy diferentes para ambos seleccionados, puede comenzar a definir el destino de los dos equipos en la lucha por avanzar a la fase eliminatoria. Con la presión propia de una Copa del Mundo, los dos conjuntos llegan con objetivos claros y necesidades distintas.

La segunda presentación suele marcar una tendencia en los torneos cortos, y este caso no será la excepción. Mientras Argelia intentará recuperarse de un debut adverso para no quedar al borde de la eliminación, Jordania buscará sumar sus primeros puntos y mantener vivas sus aspiraciones. El choque adquiere una relevancia especial porque ambos saben que una derrota podría comprometer seriamente sus posibilidades de clasificación antes de la última jornada.

Por dónde ver Jordania contra Argelia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Jordania y Argelia de este martes 23 de junio a las 00 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llega Jordania

Jordania llega a este compromiso tras caer por 3-1 ante Austria en la fecha inaugural del Grupo J. El seleccionado asiático tuvo un estreno complicado frente a un rival que supo imponer condiciones durante buena parte del encuentro. A pesar de la derrota, el conjunto jordano mostró momentos de rebeldía y logró descontar en el marcador, aunque no le alcanzó para revertir el resultado.

El equipo dirigido por Jamal Sellami intentará capitalizar los aspectos positivos de aquella presentación. Jordania sabe que necesita mejorar su rendimiento defensivo y encontrar una mayor solidez para competir de igual a igual ante rivales de jerarquía internacional. La experiencia mundialista representa un desafío enorme para un seleccionado que busca consolidarse en la élite del fútbol y demostrar que puede ser competitivo en el escenario más importante.

Uno de los principales objetivos del conjunto asiático será mostrar una versión más equilibrada. En su estreno sufrió cuando Austria aceleró el ritmo de juego y aprovechó los espacios. Por eso, el cuerpo técnico trabaja para corregir errores y fortalecer una estructura que le permita sostener la intensidad durante los 90 minutos. La necesidad de sumar convierte este encuentro en una verdadera final anticipada para los jordanos.

Argelia quiere recuperarse del triplete de Messi

Argelia, por su parte, tampoco tuvo el comienzo esperado. El seleccionado africano cayó por 3-0 frente a Argentina, defensor del título, en un partido donde la diferencia de jerarquía quedó reflejada en el marcador. Sin embargo, más allá del resultado, los argelinos consideran que el encuentro ante los campeones sudamericanos fue una prueba de máxima exigencia que puede servir como aprendizaje para el resto del torneo.

Argelia viene de perder contra Argentina.

Ahora, el conjunto africano apunta a una recuperación inmediata. Con futbolistas experimentados y una tradición competitiva consolidada en el continente africano, Argelia buscará asumir el protagonismo frente a Jordania para mantenerse en carrera por la clasificación. El partido aparece como una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión y sumar tres puntos fundamentales.