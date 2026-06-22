Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda-Egipto

Mohamed Salah ha forjado su carrera batiendo récords, y el capitán de Egipto volvió a hacerlo el domingo, al marcar un gol ‌y dar una asistencia en ‌la remontada de su equipo, que venció a Nueva Zelanda por 3-1 en Vancouver, en una histórica primera victoria en un Mundial.

Tras una última temporada en el Liverpool que, para sus elevados estándares, no estuvo a la altura de lo esperado, Salah, de 34 años, ha respondido de forma impresionante en la escena internacional, con un gol y dos asistencias en los dos partidos disputados ​en este torneo.

Aunque ya ⁠no se encuentra en su mejor momento tras el final de su ‌brillante etapa de nueve años en Merseyside, Salah sigue siendo ⁠la principal amenaza ofensiva de Egipto.

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Hossam Hassan volvió ⁠a alinear a Salah en una posición central por detrás del delantero Omar Marmoush, en una formación 4-2-3-1, flanqueado por Emam Ashour y Mostafa Zico.

El seleccionador ⁠egipcio había expresado su satisfacción por la adaptación de Salah a una ​posición poco habitual para él antes del partido, y ‌el delantero volvió a demostrar su ‌influencia en el BC Place.

Animado por un público que se decantaba claramente ⁠a favor de Egipto, con una marea de camisetas rojas y del Liverpool en las gradas, Salah fue el eje de todo lo positivo.

Aunque pasó bastante desapercibido en una primera parte bastante apagada, tomó las riendas tras el descanso, ​terminando con ‌cinco disparos a puerta, dos de ellos entre los tres palos, y siendo elegido mejor jugador del partido.

"Podemos hacer historia y clasificarnos como primeros del grupo, y en los años venideros recordaréis esto como uno de nuestros mayores logros", dijo Salah. "Solo tenemos que disfrutar hoy, ⁠disfrutar mañana y luego centrarnos en el próximo partido".

"Parece que estemos jugando en Egipto, con todos los aficionados vestidos de rojo. Todo el mundo está feliz y emocionado. No sé qué decir: hay un ambiente fantástico".

Egipto, que empató a 1-1 con Bélgica en su primer partido, se colocó líder del grupo con cuatro puntos en dos partidos. Los neozelandeses, que empataron a 2-2 con Irán en su primer encuentro, ‌son últimos con un punto.

Egipto se enfrentará ahora a Irán, segundo clasificado, en Seattle.

Estadísticamente, Egipto tuvo una mayor posesión del balón, pero las cifras solo reflejan parcialmente lo ocurrido. Nueva Zelanda se mostró muy trabajadora en la primera parte, manteniendo una formación compacta que limitó la fluidez ofensiva de Egipto.

Sin embargo, tras el descanso, los ‌egipcios mostraron mucha más urgencia y creatividad en el último tercio del campo, con Salah como eje de una notable mejora en el ritmo del juego.

El resultado supuso ‌un paso significativo para ⁠reescribir la modesta historia de Egipto en el Mundial, que hasta ahora se había caracterizado por eliminaciones en la primera ronda ​en 1934, 1990 y 2018 —un marcado contraste con el récord de siete títulos de la Copa Africana de Naciones—.

Con información de Reuters