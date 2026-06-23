Tras su doblete ante Austria, Lionel Messi recibió la mejor noticia sobre la salud de su papá.

Tras su doblete para que la Selección Argentina gane 2-0 y clasifique a los 16avos de final del Mundial 2026, el capitán Lionel Messi recibió la mejor noticia sobre la salud de su papá. La novedad fue contada por Ángel de Brito, al aire de LAM y tras comunicarse con Celia, madre del astro albiceleste.

"Le mandamos un beso a Celia, y a Jorge, ya están en Rosario, ya se volvieron, les dieron el alta. La mejor noticia además del partido", expresó Ángel de Brito, vestido con una camiseta de la Selección Argentina y contento de confirmar la recuperación del papá de Lionel Messi.

Sobre las preguntas que respondió tras el partido ante Austria, en donde no mencionó absolutamente nada sobre la fake news difundida sobre su padre hace algunos días, Ángel de Brito opinó sobre Messi: "A él no le sacás nada. Es del signo de cáncer, no le sacás nada, nada, nada".

Lionel Messi habló tras su gloriosa tarde con la Selección Argentina

Lionel Messi habló tras su gloriosa actuación en la victoria por 2 a 0 de la Selección Argentina ante Austria en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026. El capitán de la 'Albiceleste', que convirtió dos goles y se transformó en el máximo anotador en la historia de la competencia al superar al alemán Miroslav Klose, dijo estar “muy feliz” por el triunfo logrado este lunes en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas (Estados Unidos), al que calificó como "importantísimo". A la vez, que indicó que está "disfrutando de este momento" y que, si bien el equipo ya le dio "varias alegrías a la gente", intentará "darle más".

"Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo, creo que nos da tranquilidad para lo que viene", aseguró el capitán argentino en declaraciones brindadas en conferencia de prensa. También resaltó la dificultad del rival, que a pesar del resultado en contra buscó complicar al combinado nacional a lo largo de todo el segundo tiempo: "Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos. Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos", añadió.