El sincero cumplido de Kylian Mbappé para Lionel Messi en pleno Mundial 2026: “Es el mejor”

El rosarino supera a Mbappé en goles en el Mundial 2026.

La Selección Argentina y la Selección de Francia son dos grandes candidatas a quedarse con el título en el Mundial 2026, en parte por haber sido las protagonistas de la final de Qatar 2022 y, además, por contar con dos de los mejores futbolistas del mundo. Con su hat-trick contra Argelia, Lionel Messi demostró que sigue vigente a sus 38 años, mientras que Kylian Mbappé viene de marcar por duplicado en el debut contra Senegal.

Justamente sobre los goles de la primera fecha de la Copa del Mundo fue consultado el delantero francés, a quien le preguntaron acerca de las comparaciones con los demás goleadores de la Copa del Mundo. Y es que la fecha inaugural dejó cuatro candidatos en el camino al Botín de Oro, carrera que lidera el capitán de la “Albiceleste”, seguido por Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, quienes también suman dos goles por el momento.

La pregunta puntual de la periodista de la Agencia EFE fue quién considera que es el mejor por su capacidad goleadora en la primera fecha, a lo que el campeón de Rusia 2018 respondió con total sinceridad. “Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro. Yo intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. Lo demás son debates para los periodistas”, respondió de manera contundente el francés.

Por fuera de la comparación con “Leo”, “Kiki” también se refirió a la rivalidad con Haaland, al que enfrentará en la tercera fecha del Grupo I. No obstante, lejos de entrar en la polémica, el capitán de “Les Bleus” resaltó que tiene el foco puesto en el partido de este martes contra los iraquíes, por lo que no tiene al noruego en su radar: “De momento no pienso en Haaland. Quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak”.

Además, Mbappé también se refirió a la lucha estadística que mantiene con Messi por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, un tema que no le quita el sueño debido a que su objetivo es volver a levantar la Copa. “Yo corro de atrás. Voy a tratar de seguir marcando para ayudar a mi equipo y si lo hago me acercaré al récord, pero lo más importante para mí es ganar la Copa del Mundo”, cerró.

El francés anotó un gol más que Leo en Qatar.

Los máximos goleadores de los Mundiales