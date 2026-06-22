Una figura de Austria llenó de elogios a Lionel Messi antes de enfrentar a Argentina: "El mejor"

El enorme elogio de una figura de Austria a Lionel Messi: "El mejor".

Este lunes a partir de las 14 horas, la Selección Argentina enfrentará a Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, un partido clave para encaminar la clasificación a la fase eliminatoria después de la goleada por 3 a 0 ante Argelia en el debut. Horas antes de este duelo, Konrad Laimer, una de las figuras y referentes del seleccionado europeo, se refirió al cruce ante el vigente campeón del mundo y destacó tanto el nivel colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni como de Lionel Messi, a quien llamó "el mejor jugador que hay".

"Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay. Además, siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos", afirmó el mediocampista del Bayern Munich en declaraciones al sitio oficial de la FIFA. Tras su debut con victoria ante Jordania, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick se medirá con la 'Albiceleste' en un encuentro determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la competencia.

Laimer habló sobre el duelo contra Argentina en el Mundial: "Mucha calidad"

A pesar de los grandes elogios a la 'Pulga' y al combinado argentino, el futbolista también dejó en claro que su equipo llega con confianza y con la intención de competir en igualdad de condiciones: "Son un equipo especial, con mucha calidad. Obviamente, nosotros queremos demostrar de lo que somos capaces, pero, si queremos superar la fase de grupos, los otros dos partidos son igual de importantes", señaló.

"Esta selección se caracteriza por muchas cosas, pero principalmente por una: somos un equipo de verdad. Todos tenemos el deseo de venir con la selección, todos queremos ganar partidos y jugar al fútbol juntos, y eso es algo que se nota en el campo", expresó Laimer, que además resaltó que con sus compañeros "lo pasamos bien juntos dentro y fuera del terreno de juego". "Somos muy ambiciosos y a eso hay que sumarle el plan y el estilo de juego que nos aporta el entrenador", agregó.

Al ser consultado acerca de qué le generaba disputar un Mundial (el primero en su carrera), el volante del Bayern Munich demostró toda su felicidad: "Ilusión. Nunca he jugado un Mundial y hacía mucho tiempo que Austria no conseguía clasificarse. Es ilusión pura y dura. Estar con la selección y disfrutar de todo lo que rodea a un torneo así es muy divertido y muy especial. Poder estar en un Mundial es un momento extraordinario en la carrera de cualquier futbolista. Nadie sabe qué pasará después, por eso es tan especial", completó.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina vs. Austria: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El árbitro será el egipcio Amin Mohamed Omar.

Televisión en vivo:

Telefe (Televisión abierta).

(Televisión abierta). TV Pública (Televisión abierta).

(Televisión abierta). DirecTV / DSports (Cable / Satelital).

(Cable / Satelital). TyC Sports (Cable).

Plataformas de streaming: