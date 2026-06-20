Preocupación en Brasil por el Mundial 2026: se confirmó la lesión y peligra su continuidad

La selección de Brasil atraviesa horas de incertidumbre en el Mundial 2026. Raphinha, una de las grandes figuras del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, sufrió una lesión muscular durante el triunfo ante Haití y quedó descartado para el próximo compromiso. Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol evitó hablar de plazos, la preocupación crece mientras el delantero inicia un tratamiento intensivo para intentar volver a competir.

Este sábado, un día después de la victoria 3 a 0, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el diagnóstico mediante un comunicado oficial. Los estudios realizados al futbolista detectaron una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho.

Aunque el organismo no precisó el grado de la lesión ni los tiempos estimados de recuperación, sí informó que el jugador comenzará de inmediato un tratamiento intensivo con el objetivo de regresar a la actividad en el menor plazo posible.

La noticia generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas brasileños, ya que Raphinha se había consolidado como una de las piezas más importantes del esquema de Carlo Ancelotti.

Cómo se produjo la lesión del delantero brasileño

El episodio ocurrió a los 40 minutos del encuentro frente a Haití, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. En una acción ofensiva, el atacante del Barcelona sintió una molestia en la zona de los isquiotibiales de la pierna derecha y rápidamente se dejó caer sobre el césped para recibir asistencia médica.

Tras la evaluación inicial, el futbolista pidió el cambio y abandonó el terreno de juego visiblemente preocupado. La imagen generó alarma inmediata, especialmente por la importancia que tiene dentro del plantel brasileño.

Luego del partido, los estudios confirmaron que se trataba de una lesión muscular, aunque la evolución de los próximos días será determinante para conocer el verdadero alcance del problema.

Cabe recordar que el delantero del Barcelona venía arrastrando molestias tras el empate con Marruecos. A principios de semana realizó trabajos de recuperación e incluso se barajó la posibilidad de que no fuera titular en este partido.

Carlo Ancelotti pierde una pieza clave de Brasil

La ausencia de Raphinha representa un golpe sensible para Carlo Ancelotti, que había encontrado en el extremo una de las principales referencias ofensivas de su equipo. El atacante llegaba al Mundial 2026 atravesando un gran momento tanto en la selección como en Barcelona, aportando desequilibrio, velocidad y capacidad de gol.

Su baja obliga al entrenador italiano a replantear algunas cuestiones tácticas de cara al cierre de la fase de grupos, una instancia fundamental para asegurar el pase a la siguiente ronda.

Brasil afrontará ahora el duelo ante Escocia sin una de sus máximas figuras, en un encuentro que puede resultar decisivo para confirmar su clasificación a los dieciseisavos de final.

¿Puede volver a jugar Raphinha en el Mundial 2026?

La gran pregunta que se hacen los aficionados brasileños es si el delantero llegará a tiempo para disputar las instancias decisivas del torneo. Por el momento, la CBF mantiene una postura prudente. El comunicado oficial no descartó la participación futura del jugador y remarcó que el tratamiento estará orientado a acelerar su recuperación.

Esa situación mantiene viva la esperanza dentro del entorno brasileño. Si la evolución médica resulta favorable y Brasil continúa avanzando en el campeonato, Raphinha podría reaparecer en las rondas eliminatorias.

Sin embargo, todo dependerá de cómo responda el futbolista durante los próximos días y de los controles médicos que se realizarán de manera permanente.

Brasil mira al futuro con cautela

Más allá del optimismo moderado que existe en torno a la recuperación del jugador, la realidad es que Brasil deberá afrontar su próximo compromiso sin una de sus figuras más determinantes.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti sigue siendo una de las candidatas al título en el Mundial 2026, pero la lesión de Raphinha llega en un momento sensible del certamen y obliga a extremar los cuidados.

Mientras el delantero trabaja para regresar cuanto antes, la Verdeamarela intentará sellar su clasificación y mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo. Por ahora, la preocupación está instalada. El Mundial 2026 sigue su marcha y Brasil aguarda por la evolución de una de sus estrellas más importantes.