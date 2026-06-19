La maldición que los brasileños hicieron para la Selección Argentina en el Mundial 2026

En pleno Mundial 2026, hinchas de Brasil protagonizaron una insólita escena en Filadelfia para intentar que una famosa maldición recaiga sobre la Selección Argentina.

El Mundial 2026 sigue dejando historias inesperadas fuera de las canchas. En las horas previas al partido entre Brasil y Haití, cientos de aficionados brasileños se reunieron en Filadelfia alrededor de la icónica estatua de Rocky Balboa para evitar una supuesta maldición deportiva. Sin embargo, la jornada terminó con un inesperado gesto dirigido a la Selección Argentina.

En las escalinatas del Museo de Arte se encuentra la famosa estatua de Rocky Balboa, uno de los símbolos turísticos más reconocidos de Estados Unidos. Lo que para millones de turistas es apenas una parada obligada para una fotografía, para muchos aficionados deportivos representa algo más: una superstición que con el paso de los años ganó notoriedad y que es conocida popularmente como la “maldición de Rocky”.

La creencia sostiene que los equipos visitantes que colocan sus camisetas sobre la estatua terminan sufriendo derrotas importantes. Aunque no existe ninguna evidencia real que respalde la teoría, los antecedentes deportivos alimentaron el mito durante décadas. Por esa razón, los simpatizantes brasileños decidieron tomar precauciones extremas antes del compromiso de su selección.

El operativo de Brasil para evitar la maldición y el gesto contra Argentina

Los fanáticos de Brasil llegaron en gran número hasta el monumento para rendir homenaje al legendario personaje interpretado por Sylvester Stallone. Sin embargo, ninguno intentó vestir la estatua con los colores de la Canarinha, en la previa al duelo con Haití.

Por el contrario, varios aficionados exhibieron carteles con una advertencia clara: “Está totalmente prohibido ponerle una camiseta de Brasil a la estatua de Rocky”. Incluso se organizó una especie de cordón de seguridad informal alrededor del monumento para impedir que algún simpatizante realizara una acción que pudiera considerarse una provocación al destino. La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó miles de comentarios entre fanáticos de distintas partes del mundo.

Cuando parecía que la visita brasileña transcurriría sin sobresaltos, la situación dio un giro inesperado. Uno de los aficionados presentes dejó una camiseta alternativa de la Selección Argentina a los pies de la estatua de Rocky Balboa y otro hincha, horas después, se trepó al monumento y colocó la camiseta "Albiceleste" en el torso del boxeador de cine. La acción fue celebrada por varios de los presentes, que interpretaron el gesto como una forma simbólica de trasladar la supuesta maldición al vigente campeón del mundo.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones tanto de hinchas argentinos como brasileños. Muchos tomaron la situación con humor, mientras que otros la consideraron una muestra más de la histórica rivalidad futbolística entre ambas potencias sudamericanas.

El antecedente que alimentó la leyenda en el Mundial 2026

El temor de los brasileños tiene una explicación reciente. Durante esta misma Copa del Mundo, hinchas de Ecuador visitaron la estatua de Rocky antes del partido contra Costa de Marfil. En aquella ocasión sí colocaron una camiseta de su selección sobre la escultura y celebraron en las escalinatas del museo.

Poco después llegó el golpe deportivo. Costa de Marfil se impuso por 1 a 0 gracias a un gol de Amad Diallo en tiempo de descuento, un resultado que muchos relacionaron rápidamente con la famosa superstición. La historia tomó tanta repercusión que la leyenda de la “maldición de Rocky” volvió a instalarse entre los aficionados mundialistas.

Cómo nació la famosa maldición de Rocky

La historia de la estatua tiene casi tanta fama como el personaje que representa. Tras finalizar el rodaje de las películas de Rocky, las autoridades del Museo de Arte de Filadelfia solicitaron que la escultura fuera retirada del lugar. Sin embargo, el reclamo popular fue tan fuerte que finalmente terminó regresando a las escalinatas en 2006.

Desde entonces se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Según cifras del Philadelphia Visitor Center, cerca de cuatro millones de personas visitan anualmente las famosas escaleras donde Rocky realizaba sus entrenamientos. Con el paso de los años, además de transformarse en un símbolo de perseverancia, la estatua quedó asociada a múltiples supersticiones deportivas.