La Selección Argentina prepara el partido con Austria y mantiene la ilusión con su mejor arma: el grupo

La Selección volvió a entrenar con la mirada puesta en el segundo partido contra Austria. En medio de un día convulsionado por la irresponsabilidad, la desinformación y la falta de respeto, la imagen más linda se dio a las siete de la tarde hora argentina: Lionel Messi estaba en el entrenamiento en Kansas, con una pelota en los pies, jugando al loco y entrenando con sus compañeros. Ese grupo que tantas veces lo refugió, lo sigue abrazando. Fue el propio crack que lo dijo después del partido con Argelia: "Estoy agradecido a la delegación y a los compañeros porque están al lado mío".

En las últimas semanas, las redes sociales se inundaron con videos de Lionel Scaloni hablando de táctica y estrategia en la previa de la Copa del Mundo. Pero fue el periodista Roberto Parrottino quien dio en la clave: "Lionel Scaloni es un entrenador socioafectivo". A través de sus hilos, que se viralizaron en este último tiempo, se pueden ver distintos fragmentos en los que el propio entrenador habla de lo importante que es el grupo para su equipo. En uno de ellos, el técnico dijo: "En el momento de dificultad, el que te saca adelante es el compañero. Siempre decimos que con el que estás al lado, si te llevás mejor, las cosas serán más fáciles. Cuando le afecta a uno que vos querés, le afecta a todos, y eso es algo bueno. Algunos podrán decir que en el fútbol no tiene nada que ver, pero yo creo que sí, que tiene relación, porque podés salir a la cancha con ese compañero que siente las cosas igual que vos. Soy un convencido de que eso te da un plus: si con el que estás al lado te llevás mejor".

El martes pasado, después del partido ante Argelia, Lionel Messi se quebró como ya lo había hecho en pleno campo de juego. Dijo ante las cámaras algo que muy pocos sabían: que estaba pasando un mal momento. Pero también, en la misma conferencia lanzó: "Estoy agradecido a la delegación y a los compañeros por que están al lado mio". Es el mismo grupo que rompió las barreras de la vergüenza. Rodrigo De Paul contó en varias ocasiones que, en la primera concentración que compartió con Messi cuando Lionel Scaloni ya era entrenador, él se acercó a la habitación, le tocó la puerta y, lleno de dudas, le dijo: "Che, Lionel, ¿querés tomar un mate en la habitación". Al lado de él estaba Leandro Paredes. Con un par de preguntas se rompió algo que trababa la relación y esa barrera quedó destruida. Fueron ueron a la habitación a tomar unos amargos, como en el club, como en el barrio.

Es el mismo grupo que el 10 de julio de 2021, en el momento del pitazo final en el Maracaná, después del gol de Ángel Di María, salió corriendo a abrazarlo cuando consiguieron la Copa América. La imagen es clara. Todos fueron atrás de él. En aquel entonces todos querían ganar por él. Todos querían darle un título a la Selección Argentina a Messi. La misma unión se vio en Qatar y cada momento compartido, después, se hizo carne. En el documental "El Metodo Scaloni", el entrenador de la Selección lanzó: "La mayoría de argentinos entiende de fútbol, de 4-3-3, 4-4-2. Pero hay cosas que son fundamentales y que no van por el lado de la técnica, la táctica o la estrategia; van mucho más por otro lado. Porque te llevás bien con el otro; porque por esa pelota, porque es tu amigo, vas a dar mucho más. Me crié con esa; estamos todos juntos, armamos un mate y empezamos a hablar con ellos de cómo están, de la vida, de si cambian de club, cosas que a lo mejor otros no hacen".

En esa línea, Scaloni tiene un argumento claro que, por otro lado, se convalida con el paso del tiempo y los equipos. Si bien "la buena onda" es un plus y, primero hace falta jugar bien, el grupo contagia. A lo largo de la historia, el fútbol argentino ha tenido diferentes selecciones nacionales que fueron triunfadoras. Otras que llegaron a finales y que quedaron en la historia más allá del resultado. Si bien los teóricos y los entrenadores que suelen hablar de "la nuestra" en base a un estilo de juego —si es más aguerrido, más de gambeta o incluso hasta de posiciones tácticas—, lo que parece en el horizonte es que "la nuestra, en realidad, pasa por algo más que un simple parado de cancha o un centro o una amague. "La nuestra", por lo que parece a lo largo de la historia, tiene como base fundamental ese punto al que hace referencia Scaloni: la unión del grupo. Y, en este caso, un grupo se contruye también en los momentos que ocurren fuera de la cancha con la humanidad como piedra puntal.