Mundial 2026: las tres cábalas de Qatar 2022 que repite la Selección Argentina en Estados Unidos

Las cábalas que mantiene la Selección en el Mundial 2026.

Después de su victoria sobre Argelia en Kansas City por 3-0, la Selección Argentina enfrentará este martes a Austria por la segunda fecha del Grupo J con la chance de cerrar la jornada con la clasificación a los dieciseisavos de final asegurada. De ahí la importancia que tendrá el cruce con los austriacos y que miles de fanáticos sigan con sus cábalas, un tema que no excede al grupo de jugadores, que tienen varias costumbres que se mantuvieron durante los últimos años.

Los caramelos de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes antes de cada encuentro son un buen ejemplo de las cábalas que tienen en el conjunto albiceleste, aunque hay tres que podrían relacionarse más directamente con lo sucedido en Qatar 2022. Una que se relaciona directamente con las decisiones de Lionel Scaloni es la convocatoria de un sparring para el entrenamiento de los arqueros, un rol que se ha llenado con representantes de Tigre.

Y es que el cuadro de Victoria envió a Federico Gomes (actual arquero de Unión de Santa Fe) para Qatar 2022, mientras que para el Mundial 2026 mandó a Máximo Leguizamón, otro de los formados en el “Matador”. Lo curiosos es que cuando se disputó la pasada edición de la Copa del Mundo, Gomes tenía 18 años, la misma edad que tiene ahora Leguizamón, de manera que se armó una doble cábala con el tema del sparring.

En cuanto a la segunda cábala, esta tiene como protagonista a Lionel Messi, quien hace cuatro años descansó en la habitación 201 de la Universidad de Qatar, con el detalle de que las cifras del número de habitación daba como resultado tres en referencia a la tercera, por entonces todavía soñada. Ahora bien, para esta oportunidad, el capitán descansará en el Hotel Origin dentro de la habitación 202, cuya sumatoria de cifras da cuatro.

Por último, y siendo más una casualidad que una cábala buscada, Argentina mantendrá el mismo ciclo de camisetas en esta edición que a fines del 2022. La “Albiceleste” había jugado sus dos primeros partidos con la camiseta titular y cerró la fase de grupos contra Polonia con la casaca violeta, mientras que en esta edición vistió la titular ante Argelia, repetirá vestuario contra Austria y enfrentará a Jordania con la suplente, adornada con el fileteado porteño como distintivo.

Argentina jugará este martes a las 14 h

Los requisitos de Argentina para ser líder del Grupo J

En caso de derrotar a Austria, la Selección Argentina alcanzará los seis puntos y quedará clasificada a la fase eliminatoria del Mundial 2026, aunque todavía sin saber su posición final en el grupo. No obstante, eso podría revelarse por la noche, ya que el equipo nacional será inalcanzable siempre y cuanto Jordania no sume de a tres ante Argelia en la medianoche del martes. En caso de que todo esto se cumpla, los campeones defensores quedarán primeros en el Grupo J, por lo que enfrentarán al segundo del Grupo H, donde se encuentran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.