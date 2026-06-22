La picante reacción de Scaloni en conferencia luego de una pregunta sobre el tema familiar de Messi

En la previa del partido ante Austria por la segunda fecha del Mundial, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró enojado después de una pregunta sobre la fake news que circuló la semana pasada sobre el papá de Lionel Messi. "Había que arrancar la conferencia con esta pregunta", dijo.

En conferencia de prensa, Scaloni se mostró molesto por la primera pregunta que le hicieron en la conferencia. En su respuesta indicó: "Había que arrancar con esta pregunta. Estamos bien, poco más que agregar y estamos para afrontar el partido de mañana". Por otro lado, la segunda pregunta también se refirió al mismo tema y aseguró: "Nosotros creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones tanto buenas como malas. Al lado de un amigo es mejor, eso es lo que todos sentimos. El tambien lo siente prefiero ya no hablar más del tema en cuestión".