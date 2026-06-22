Enojo en Argentina por lo que dijo Feinmann sobre Messi tras el 2-0 ante Austria: "Me voy a ganar la puteada"

Eduardo Feinmann opinó sobre Lionel Messi tras la victoria 2-0 ante Austria y, fiel a su estilo, generó enojo en Argentina.

La Selección Argentina sigue a paso firme y, tras el sólido triunfo por 2-0 ante Austria, todo debería ser fiesta y alegría. Sin embargo, Eduardo Feinmann metió la cuchara y encendió una polémica totalmente innecesaria que hizo estallar de furia a miles de hinchas en las redes sociales. El periodista reabrió una grieta futbolística que parecía saldada: la comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Durante la transmisión en la pantalla de A24, el conductor no se guardó nada y fue categórico al poner al actual capitán de la Scaloneta por encima del "Diez", no solo en lo deportivo, sino también en el plano personal.

La frase de Feinmann que desató la polémica

Consciente del revuelo que iban a generar sus declaraciones, Feinmann arrancó su descargo atajándose, pero apretó el acelerador a fondo: "Ya a esta altura, más allá de los récords y qué se yo, a esta altura ya es más que Maradona. Lejos, lejos, lejos", tiró sin anestesia.

Lejos de dejar el debate en lo estrictamente futbolístico, el periodista decidió meterse en el terreno de la vida privada, comparando las trayectorias humanas de ambos ídolos populares. "Futbolísticamente, personalmente, familiarmente, como ejemplo de vida, como ejemplo familiar, como entorno, cómo se mueve", argumentó minuciosamente para justificar su postura.

Para cerrar su editorial con la nafta que faltaba para que todo explote, el conductor reconoció el contraataque que se le venía por parte del público futbolero: "Es lejos mucho más importante que Diego Maradona. Me voy a ganar la puteada de media Argentina", sentenció.